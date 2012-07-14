به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به تاکید فرمانده مرزبانی ناجا مبنی بر لزوم انسداد واقعی مرزها و برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا، به ویژه کالاهای ممنوع الورود، ماموران پایگاه دریابانی ماهشهر در حوالی پاسگاه «میرمحمد» در سواحل خلیج فارس موفق به توقیف یک فروند لنج تجاری شده و ضمن بررسی مدارک و بازدید از محموله، مشخص شد که این لنج حامل بیش از 100 تن کالای غیرمجاز و قاچاق است.



وی افزود: این لنج در دبی بارگیری کرده بود و قصد داشت با استفاده از مدارک جعلی کالاهای غیرمجاز را وارد خاک ایران کند.

هداوند با بیان اینکه با تلاش ماموران مرزبانی خوزستان، این لنج توقیف شده است، تصریح کرد: انواع داروها و پودرهای غیرمجاز، لوازم الکتریکی شامل موبایل، تلوزیون، دوربین عکاسی، تجهیزات رسانه‌ای، البسه، مواد محترقه و وسایل ورزشی ازجمله اجناس قاچاق کشف شده در این لنج است که ارزشی بیش از 77 هزار میلیارد ریال دارند.