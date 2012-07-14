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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۷

زارعی:

پروژه‌های عمرانی بوشهر با نظارت مستمر مسئولان اجرا می‌شوند

پروژه‌های عمرانی بوشهر با نظارت مستمر مسئولان اجرا می‌شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر گفت: نظارت مستمر بر پروژه‌های عمرانی استان بوشهر صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه جذب اعتبارات و پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرا وضعیت مناسبی و مطلوبی دارد.

وی به بررسی وضعیت جذب و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در برخی از دستگاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: نوسازی مدارس، آبفا شهری، راه و ترابری، بنیاد مسکن، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب روستایی، و مسکن و شهرسازی دارای پیشرفت فیزیکی خوبی هستند.   

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر با اشاره به تلاش مدیران و مسئولان استانی برای اجرای پروژه‌های تعریف شده، اضافه کرد: مجموعه مدیران و بدنه اجرایی استان بوشهر به شدت مشغول اجرا و تکمیل پروژه‌های تعریف شده هستند.

وی با اشاره به  به حجم بالای اعتبارات عمرانی استان بوشهر، تصریح کرد: این پروژه‌ها با نظارت مستمر و مداوم مسئولان دستگاه‌های اجرایی و از محل اعتبارات ملی و استانی در حال اجرا هستند.

زارعی به وضعیت جذب اعتبارات عمرانی اشاره کرد و بیان داشت: همه وجوه واریزی به حساب دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال مالی 90 به منظور تحقق اهداف تعیین شده به مصرف خواهد رسید.

وی با اشاره به حجم بالای اعتبارات و پروژه‌های استان بوشهر در سال گذشته در مقایسه با سایر استان‌های کشور، افزود: جایگاه فعلی استان در خصوص جذب اعتبارات و اجرای پروژه‌های عمرانی، حاصل پیگیری‌ها و زحمات مدیریت ارشد و مجموعه مدیران استان بوده است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر به اعتبارات فصل حمل و نقل و توسعه راه‌ها در استان بوشهر در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته معادل یک‌هزار و 700 میلیارد ریال به این امر اختصاص یافت که وضعیت خوبی را در راه‌های استان ایجاد کرده است.

کد مطلب 1649764

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