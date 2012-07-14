  1. ورزش
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

یک سایت خارجی خبر داد:

اوساسونا با جدایی جواد نکونام موافقت کرد/ او برای رضایت نامه پولی نمی‌دهد!

اوساسونا با جدایی جواد نکونام موافقت کرد/ او برای رضایت نامه پولی نمی‌دهد!

مسئولان اوساسونا در ملاقاتی که با مدیر برنامه‌های جواد نکونام داشتند با جدایی این بازیکن از تیم اسپانیایی موافقت کردند. این در حالی است که گفته شده برای صدور رضایت نامه او هم نیازی به پرداخت پول نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگویی که روز گذشته بین "آنخل مارتین گونزالس"، مدیر ورزشی باشگاه اوساسونا، و رضا فاضلی در مادرید برگزار شد، مقرر شد تا باشگاه اسپانیایی با جدایی نکونام موافقت کند.

بر پایه گزارش سایت نوتیسیا دی ناوارا، باشگاه اوساسونا که قرارداد نکونام را تا سال 2013 تمدید کرده در قرارداد این بازیکن بندی را گنجانده مبنی بر اینکه باشگاهی که بخواهد وی را به خدمت بگیرد باید 5/2 میلیون یورو به اوساسونا بپردازد.

بر پایه گزارش این سایت، نکونام برای جدایی از اوساسونا بابت بندی که پیش تر در قرارداد وی گنجانده شده بهایی نخواهد پرداخت.  این در حالی است که باشگاه اوساسونا برای ادامه حضور نکونام در این تیم با وی مشکلی نخواهد داشت منوط به اینکه این بازیکن از میزان دستمزد خود بکاهد.

وی قرار است روز یکشنبه (فردا) با استقلال قرارداد منعقد کند.

کد مطلب 1649769

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