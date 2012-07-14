کاهش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی صیانت از منابع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر حیدری در گردهمایی دو روزه مدیران امور اراضی منطقه یک کشور که ظهر شنبه در سالن باغستان برگزار شد با اشاره لزوم توجه به تغییرکاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: با توجه به سطح محدود اراضی کشاورزی در کشور و همچنین تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات، وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی فعالیتهای بسیاری در سطح کشور انجام داده که موجب شده تغییر کاربری روند تدریجی پیدا کند.



وی به لزوم توجه به فرهنگ سازی برای صیانت از اراضی ملی اشاره کرد و اظهارداشت: این سازمان برای آگاهی دهی و ارتقای سطح فرهنگ مردم نسبت به تهیه بروشور، تراکت، نصب تابلوها و بیلبوردها اقداماتی انجام داده و فیلمهای تلویزیونی نیز در این خصوص تهیه شده است.



معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: به طور کلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی معطوف به مسائل مختلفی است که از مهمترین آنها روند گسترش شهرها، پراکندگی واحدهای صنعتی، کشاورزی و نداشتن آمایش سرزمین از مشکلات جدی است که کاربری اراضی کشاورزی بصورت مشخص و مجزا معلوم نشده است.



این مسئول بیان کرد: ایجاد شهرهای جدید و روستاهایی که بعنوان قطب کشاورزی تبدیل به شهر می شوند متاسفانه اراضی اطراف و پیرامونی آن را دستخوش تغییرات و تحولات زیادی می کند.



امیر حیدری یادآورشد:‌ آنچه که می تواند تغییر روند اراضی کشاورزی را آهسته کند همکاری و تعامل دستگاههای ذیربط و همچنین دستگاه قضایی در خصوص برخورد جدی با متخلفان از این قانون است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت: بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور محسوب می شود که تامین کننده اصلی مواد غذایی جامعه است و نقش بی بدیلی در تولیدات ملی و شکوفایی اقتصادی کشور دارد.



محمدرضا صفری افزود: از گذشته تا کنون عواملی متعددی همچون افزایش روز افزون جمعیت، رشد شهرنشینی و استقرار واحدهای صنعتی در شهرها باعث شده تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی افزایش یابد.



وی بیان کرد: تصویب قانون حفظ اراضی زراعی و باغی با هدف بهره برداری کشاورزی از این اراضی باید تداوم یابد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی استان را ضروری خواند وگفت: این سازمان در

راستای وظایف قانونی خود با پدیده تغییر کاربری غیرمجاز برخورد می کند.



صفری در ادامه ضمن قدردانی از ساختار منطبق و ارزیابی در امور اراضی حوزه ها و استانهای کشور گفت: با ایجاد فضا و بستر مناسب به نقطه ای برسیم که به زمین توجه بیشتری شود و از این میراث حفظ و صیانت کنیم و آن را به درستی در اختیار آیندگان قرار دهیم.



نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیزبا اشاره به آیات و روایات در خصوص کشاورزی و انفال، زمین

را از مصادیق مهم انفال ذکر کرد.



حجت الاسلام محمود گروسی،‌ مسئله کشاورزی و امور زمین و همچنین تاثیر آن در پایداری نظام، استقلال و خودکفایی

کشور را مهم ارزیابی کرد و افزود: کشاورزی و زمین قداست خاصی دارد که باید جایگاه آن را حفظ کنیم.



وی بیان کرد: با توجه به ویژگی کار در مجموعه امور اراضی، توجه کافی به زمین، آبادانی آن و رعایت حقوق مردم از

اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از وظایف اصلی و مهم امور اراضی یکپارچه سازی اراضی است که حفظ و نگهداری از

آن بر همگان واجب است.



در این گردهمایی دو روزه مدیران امور اراضی استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان،

گلستان، مازندران، گیلان، تهران، قم، کرج، زنجان، مرکزی و قزوین حضور دارند.