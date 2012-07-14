علی کریمی با نظر مانوئل تمرین نکرد/ مراحل تهیه شناسنامه سلامت بازیکنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علی کریمی به دلیل مصدومیتی که در بازی تدارکاتی با تیم فولاد خوزستان برایش پیش آمد با نظر کادر فنی در تمرین صبح شنبه تیم پرسپولیس شرکت نکرد.

وجیه الله چشمه سری، پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در این خصوص گفت: درحال حاضر همه بازیکنان پرسپولیس از نظر پزشکی در شرایط مطلوب هستند و مشکل خاصی وجود ندارند و تنها علی کریمی مصدومیت جزئی دارد. وی در بازی دوستانه با تیم فولاد خوزستان از ناحیه روی پا ضربه خورد. کریمی خود برای انجام تمرین اعلام آمادگی کرده بود اما پس از ارائه گزارش پزشکی؛ مانوئل ترجیح دادد به کریمی استراحت بدهند و مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره آزمایشات پزشکی انجام شده برای تهیه شناسنامه سلامت بازیکنان نیز تصریح کرد: نمونه برداری ها و همچنین انجام اکوهمراه با سایراقداماتی که صورت گرفت درمجموعه درفشی فر انجام شد. معاینه های ارتوپدی را هم پروفسور فرید، رئیس کمیته پزشکی باشگاه شخصا انجام دادند و اکنون در حال پر کردن فرم های مربوطه هستیم. همین اقدامات درباره بازیکنانی که تازه به ما پیوستنده اند نیزانجام خواهد شد.