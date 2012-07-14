تهران دچار کمبود پارکینگ عمومی است/ بررسی لایحه ساماندهی پارکینگها

خسرو دانشجو در گفتگو با خبرگار مهر با بیان اینکه لایحه ساماندهی پارکینگهای شهر تهران در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است، افزود: این لایحه در چندین جلسه کمیسیون عمران شورا بررسی شده است که به دلیل ضریب نفوذ آن نیاز به تغییراتی داشت که دوباره به شهرداری برای اعمال این تغییرات پس فرستاده شد.

وی با اشاره به جزییات این لایحه ساماندهی پارکینگها گفت: این لایحه بسیار مفصل و طولانی است وبه طور خلاصه شهرداری در خواست کرده است در مناطقی که دچار کمبود هستند با کمک بخش خصوصی پارکینگ سازی کنند و پارکینگها را تفکیک کرده وبه اشخاص داوطب بفروشند که این موضوع ریزه کاریهای حقوقی و قانونی دارد .

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این گلایه که توسعه پارکهای حاشیه ای با وجود کمبود پارکینگهای عمومی مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است گفت: ما در شهری با جمعیتی میلیونی زندگی می کنیم که روزانه صدها هزار خودرو در آن تردد می کند و برای آنکه امکان استفاده از معابر وجود داشته باشد و فردی از صبح تا غروب خودروی را کنار خیابان پارک نکند مجبور به ساماندهی پارکهای حاشیه ای هستیم .

وی ادامه داد: در حال حاضر که با کمبود پارکینگهای عمومی روبرو هستیم مجبوریم از پارکومترها و پارکبانها کمک بگیریم که در حال حاضر نیز همین طرح در حال اجراست.