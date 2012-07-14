به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی ظهر شنبه درکارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با تاکید بر اینکه در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع هزینه های سلامت هدفمند می شود افزود: برای آغاز به کار این طرح وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مازندران دعوت شده است.

وی، نحوه پرداختهای مالی پزشکان را یکی از دغدغه های جامه پزشکان در این طرح دانست و گفت: سازمانهای بیمه ای برای اجرای مطلوب طرح پزشک خانواده و پرداخت بموقع مطالبات پزشکان آمادگی های لازم را کسب کردند.

وی با بیان اینکه وزرای رفاه و بهداشت تمامی برنامه های خود را به سمت اجرای طرح پزشک خانواده سوق دادند، گفت: سازمانهای بیمه ای نیز برای اجرای مطلوب طرح پزشک خانواده آمادگی های لازم را کسب کردند.

قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران با بیان اینکه در استان، زیرساختهای مناسب برای اجرای این طرح نسبت به سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراهم شده، افزود: زیرساختهایی همچون ورودی داده ها، اجرای سرشماری بالای 90 درصدی در مناطق شهری در این استان صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه مازندران در اجرای این طرح، جدی است، تصریح کرد: مازندران در ورود داده های خانوارها در سامانه الکترونیکی رتبه نخست در کشور را داراست.

ناصحی با اشاره به اینکه برای اجرای بهتر این طرح به زیرساخ تهای مناسبی نیاز دارد ادامه داد: 10 میلیارد تومان برای آماده سازی زیرساخت های طرح پزشک خانواده از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی با گروههای پزشکی در استان اشاره کرد و افزود: این جلسات در سطح پزشکان عمومی، مدیران دانشگاهی و مدیران بیمه ها برگزار و در آن ابعاد مختلف طرح پزشک خانواده و فواید آن در سلامت افراد جامعه بازگو شد.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع هزینه های سلامت هدفمند می شود افزود: برای آغاز به کار این طرح وزیر بهداشت را به مازندران دعوت کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در سه ماهه اول اجرای طرح پزشک خانواده، مردم می توانند از هر دو سیستم نظام موجود و ارجاع استفاده کنند، تصریح کرد: در شهرستانها با دستور فرمانداران، برنامه های خوبی برای اجرای این طرح پیش بینی شده است.

ناصحی، پیگیری مباحث بهداشتی از جمله عرضه مواد غذایی را از وظایف کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان دانست و گفت: معدوم سازی سگها در این کارگروه بازگو شده که در این زمینه کارهای زیادی انجام شد.

وی به برگزاری نشستی با موضوع بیماری های مشترک دام و انسان با حضور 500 متخصص خبر داد و افزود: این نشست به منظور ارتقا سطح دانش و دقت و آگاهی جامعه پزشکان فردا در شهرستان چالوس برگزار خواهد شد.