به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، نقش مشارکت های مردمی را در کاهش معضلات اجتماعی بسیار مهم دانست و عنوان کرد: دولت بدون پیشتیبانی مردم قادر نیست به مردم خدمات ارائه بدهد و مشکلات افراد آسیب پذیر را حل کند.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی استان زنجان سال گذشته با اعتباری بالغ بر 242 میلیارد و 950 میلیون ریال خدمات خود را به اقشار آسیب پذیرارائه داده است.

معاون پشتیبانی بهزیستی استان زنجان کاهش ورودی و افزایش خروجی از اداره کل بهزیستی را از سیاستهای سازمان بهزیستی یاد کرد و گفت: تحقق این اصول با ارائه خدمات و اقدامات پیشگیرانه و خدمات توانمند سازی ممکن می شود.

محمدی تاکید کرد: سم زدایی و درمان سر پایی پنج هزارو 443 نفر از معتادان هم از برنامه هایی بود که در سال گذشته توسط دفاتر پیشگیری از اعتیاد انجام گرفته است .

وی گفت: سال گذشته 186 هزارو43 نفر تحت پوشش آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند و سه هزار نفر نیز از آموزش های پیش از ازدواج معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی استان زنجان خدمات گرفتند .

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی استان زنجان یادآور شد: در معاونت امور اجتماعی خط 123 پذیرای پنج هزار و 33 تماس تلفنی آماده پاسخگویی به تماسها ی مردم است.

محمدی افزود: یک هزار و 737 نفر از خدمات سیارمشاوره ای و 467 نفر از مشاوره های حضوری مشاوران مداخله در امور طلاق بهره مند شده اند.