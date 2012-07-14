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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۳

پوریوسف:

ناشنوایان در خراسان رضوی فقط 10 درصد هزینه کاشت حلزون را می‌پردازند

ناشنوایان در خراسان رضوی فقط 10 درصد هزینه کاشت حلزون را می‌پردازند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی از پرداخت هزینه کاشت حلزون برای 47 نفر در سه ماه اول امسال خبر داد و افزود: مددجویان ناشنوا در این استان فقط 10 درصد هزینه کاشت حلزون را می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پوریوسف در نشست خبری قبل از ظهر شنبه که به مناسبت هفته بهزیستی در محل این سازمان برگزار شد، اظهارکرد: از کل هزینه 26 میلیون تومانی کاشت حلزون، 20 میلیون تومان هزینه خرید پروتز است که توسط بهزیستی پرداخت می‌شود و از شش میلیون باقی‌مانده که هزینه جراحی و بیمارستان است نیز 3 میلیون تومان را بهزیستی می‌پردازد.

وی افزود: بدین ترتیب مددجویان ناشنوا فقط 10 درصد هزینه را می‌پردازند و از شنوایی برخوردار می‌شوند.
 
وی همچنین از تأسیس اولین مهد کودک تلفیقی کشور در خراسان رضوی اطلاع داد و گفت: در این مهد، کودکان نابینا در کنار کودکان عادی به تعلیم و تربیت مشغول هستند.
 
پوریوسف با بیان اینکه در حال حاضر 109 مرکز توانبخشی غیر دولتی در استان مشغول فعالیت است گفت: از این پس، تمام فعالیت‌های توانبخشی، یک پیوست توانمندسازی دارند زیرا توانمندسازی یک پروسه‌ وسیع فعالیتی را در بر می‌گیرد و شامل مددجو و خانواده‌ او نیز می‌شود.
 
وی با تأکید بر اینکه مستمری مددجویان در حال حاضر به روز است گفت: مستمری مددجویان بهزیستی حتی قبل از حقوق کارکنان اداری به حساب آنها واریز می‌شود.
 
پوریوسف در خصوص عملکرد ستاد مناسب‌سازی استان گفت: دبیر و ناظر اجرایی ستاد مناسب‌سازی استان، بهزیستی است.
وی افزود: تا سال 88 هیچ معبر و گذرگاهی در استان مناسب‌سازی نشده بود و در سه سال گذشته 225 هزار متر مربع از پیاده‌روهای مشهد و معابر زیادی در شهرستان‌ها مناسب‌سازی شده‌اند.
 
وی اضافه کرد: امسال نیز 20 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته و قرار است میزان معابر مناسب‌سازی شده به 450 هزار متر مربع برسد.
 
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تمام پروژه‌های عمرانی خصوصی و عمومی باید پیوست مناسب‌سازی داشته باشند گفت: دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولین، شهرداری‌ها را موظف کرده از دادن پروانه ساختمانی و پایان کار به افراد حقیقی و حقوقی که ضوابط مناسب‌سازی را رعایت نکرده‌اند خودداری کند.
 
وی یادآور شد: در ساختمان‌های دولتی در چهار سال گذشته 350 میلیون تومان برای مناسب‌سازی هزینه شده است.
 
وی از اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری و دفتر فنی، بنیاد شهید و جامعه معلولین خراسان رضوی به خاطر همکاری در امر مناسب‌سازی استان قدردانی کرد.
کد مطلب 1649787

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