به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پوریوسف در نشست خبری قبل از ظهر شنبه که به مناسبت هفته بهزیستی در محل این سازمان برگزار شد، اظهارکرد: از کل هزینه 26 میلیون تومانی کاشت حلزون، 20 میلیون تومان هزینه خرید پروتز است که توسط بهزیستی پرداخت می‌شود و از شش میلیون باقی‌مانده که هزینه جراحی و بیمارستان است نیز 3 میلیون تومان را بهزیستی می‌پردازد.

وی افزود: بدین ترتیب مددجویان ناشنوا فقط 10 درصد هزینه را می‌پردازند و از شنوایی برخوردار می‌شوند.



وی همچنین از تأسیس اولین مهد کودک تلفیقی کشور در خراسان رضوی اطلاع داد و گفت: در این مهد، کودکان نابینا در کنار کودکان عادی به تعلیم و تربیت مشغول هستند.

پوریوسف با بیان اینکه در حال حاضر 109 مرکز توانبخشی غیر دولتی در استان مشغول فعالیت است گفت: از این پس، تمام فعالیت‌های توانبخشی، یک پیوست توانمندسازی دارند زیرا توانمندسازی یک پروسه‌ وسیع فعالیتی را در بر می‌گیرد و شامل مددجو و خانواده‌ او نیز می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مستمری مددجویان در حال حاضر به روز است گفت: مستمری مددجویان بهزیستی حتی قبل از حقوق کارکنان اداری به حساب آنها واریز می‌شود.

پوریوسف در خصوص عملکرد ستاد مناسب‌سازی استان گفت: دبیر و ناظر اجرایی ستاد مناسب‌سازی استان، بهزیستی است.

وی افزود: تا سال 88 هیچ معبر و گذرگاهی در استان مناسب‌سازی نشده بود و در سه سال گذشته 225 هزار متر مربع از پیاده‌روهای مشهد و معابر زیادی در شهرستان‌ها مناسب‌سازی شده‌اند.

وی اضافه کرد: امسال نیز 20 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته و قرار است میزان معابر مناسب‌سازی شده به 450 هزار متر مربع برسد.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تمام پروژه‌های عمرانی خصوصی و عمومی باید پیوست مناسب‌سازی داشته باشند گفت: دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولین، شهرداری‌ها را موظف کرده از دادن پروانه ساختمانی و پایان کار به افراد حقیقی و حقوقی که ضوابط مناسب‌سازی را رعایت نکرده‌اند خودداری کند.

وی یادآور شد: در ساختمان‌های دولتی در چهار سال گذشته 350 میلیون تومان برای مناسب‌سازی هزینه شده است.

وی از اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری و دفتر فنی، بنیاد شهید و جامعه معلولین خراسان رضوی به خاطر همکاری در امر مناسب‌سازی استان قدردانی کرد.