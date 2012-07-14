فرهنگ رضوی با زندگی مردم همدان عجین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی ظهر شنبه در آیین آغاز به کار هفته فرهنگ رضوی در همدان اظهار داشت: همدان باید به نسبت عنوان دارالمومنین، سهم خود را در عرصه دینی ادا کند.

علی اکبر فامیل کریمی افزود: برنامه های فرهنگ رضوی برای نجات جامعه از آسیب های فرهنگی برگزار می شود.

وی گفت: چکیده این برنامه در هفته فرهنگ رضوی خلاصه شده که همراهی خبرگان، اندیشمندان و نویسندگان در این زمینه راهگشا است.

فامیل کریمی عنوان کرد: در فرهنگ تشیع چراغ های روشنی وجود دارد که در این میان فرهنگ غدیر به عنوان هدایتگر جامعه، فرهنگ انتظار و فرهنگ عاشورایی، منبعث از فرهنگ رضوی و نبوی است و همه خانواده های ایرانی با این فرهنگ ها آشنایی کامل دارند.

فامیل کریمی تاکید کرد: نقش آفرینی درست همدان در اشاعه فرهنگ رضوی در گرو همراهی و همت مردم، اندیشمندان و صاحبنظران و مسئولان است.

وی فرهنگ اعتکاف را از نمونه های فرهنگ غنی و قوی ائمه اطهار (ع) در استان همدان عنوان کرد و اظهار داشت: همدان سرآمد استان های کشور در سنت حسنه اعتکاف است و این مشخصه ای از فرهنگ اهل بیت به شمار می رود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم گفت: عشق به امام رضا(ع) به عظمت، عزت و اقتدار مملکت ایران در عرصه جهانی افزوده است و قلب ملت مالامال از عشق به امام هشتم شیعیان است.

ابراهیم کارخانه ای ابراز امیدواری کرد استان همدان نیز بتواند به اندازه ظرفیت وجودی خود از خورشید تابان امامت و ولایت بهره برداری کند تا در پناه ولایت مطلقه فقیه، کشتی انقلاب را در این اقیانوس مواج به پیش برده و پرچم این انقلاب را به دست حضرت ولی عصر(عج) بسپارد.

در پایان این مراسم از چهار نفر از خادمین امام رضا(ع) تجلیل شد.