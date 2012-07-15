ارتباط استفاده از لوازم آرایشی و ابتلا به دیابت در زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بیمارستان بریگهام و زنان در بوستن، میان افزایش غلطتها فتالاتها (phthalates) - ماده شیمیایی که سیستم غدد مترشحه داخلی را مختلف می کند و افزایش خطر ابتلا به دیابت در زنان رابطه ای پیدا کرده اند.

فتالاتها در مرطوب کننده ها، لاک ناخن، صابونها، اسپریهای مو و عطرها استفاده می شود و از آنها در کالاهای الکترونیکی و اسباب بازی ها نیز استفاده می شود.

این تیم تحقیقاتی به ریاست تامارا جیمز تاد - پزشک متخصص بیماریهای واگیردار، به بررسی نمونه ادرار 2350 زن 20 تا 80 ساله که در این تحقیق طی سالهای 2001 تا 2008 شرکت کرده بودند، پرداختند.

این گروه به این نتیجه رسیدند که غلطتهای بالای مواد شیمیایی خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد.

از این شرکت کنندگان 217 نفر مبتلا به دیابت بودند. زنانی که دارای بیشترین سطح از دو ماده شیمیایی mono-benzyl phthalate و mono-isobutyl phthalate بودند دو برابر سایرین درمعرض خطر ابتلا به دیابت قرار داشتند.

افزایش خطر 70 درصدی ابتلا به دیابت در زنانی یافت شد که دارای سطح نسبتا بالایی از مواد شیمیایی mono-n-butyl phthalate و di-2-ethylhexyl phthalate بودند.

براساس اعلام محققان این امر محتمل است که فتالاتها به طور غیر مستقیم خطر ابتلا به دیابت را افزایش دهند که این امر با ایجاد اختلال در متابولیسم بافت چرب صورت می گیرد که در نهایت به مقاومت بدن در برابر انسولین منتهی می شود.

جیمز تاد گفت: این نخستین گام مهم در بررسی ارتباط میان فتالاتها و دیابت است. ما می دانیم که فتالاتها علاوه بر این که در محصولات مراقبتی و بهداشتی وجود دارند در برخی از دستگاه های پزشکی که برای درمان دیابت به کار می رود نیز وجود دارد و این امر می تواند توضیحی برای وجود سطح بالای فتالاتها در زنان مبتلا به دیابت باشد، اما باید تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.