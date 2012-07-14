به گزارش خبرنگار مهر، بلال پیرمحمد بعد از ظهر شنبه در حاشیه دومین جلسه کمیته اطلاع رسانی پروژه های مهر ماندگار استان اضافه کرد: این پروژه ها به نام شهدای صنعت استان و منطقه نامگذاری خواهد شد.

وی با اشاره به اثرات مطلوب نامگذاری پروژه های مهر ماندگار به نام شهدا در جامعه تصریح کرد: از ماه بعد تمامی پروزه های مهر ماندگار استان با نام شهدا شناخته و معرفی می شوند.



پیر محمد افزود: با پیگیریهای انجام شده از ستاد ویژه اجرایی پروژه های مهر ماندگار در نهاد ریاست جمهوری نامگذاری پروژه ها به نام شهدا قطعی شده و بزودی در استان اردبیل اجرا می شود.

دبیر کمیته اطلاع رسانی پروژه های مهر ماندگار استان با اشاره به نحوه نامگذاری پروژه های مهر ماندگار اضافه کرد: پروسه نامگذاری از طریق سازمان بنیاد شهید به استان ابلاغ شده و دستگاه ها باید روند نامگذاری را از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان جویا شوند.



وی همچنین با اشاره به برگزاری روند اجرایی پروژه های مهر ماندگار متذکر شد: جلسات پروژه های مهر ماندگار به صورت ماهانه و با حضور خبرنگاران فعال استان در سالن جلسه استانداری برگزار می شود تا میزان پیشرفت پروژه ها به اطلاع مردم برسد.



پیر محمد خواستار پیگیری پروژه های مهر ماندگار توسط خبرنگاران استان شد و تصریح کرد: خبرنگاران استان شمارش معکوس را برای افتتاح پروزه های مهر ماندگار استان آغاز کرده و از مدیران میزان پیشرفت یا کندی پیشرفت را جویا شوند.