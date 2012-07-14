به گزارش خبر نگار مهر ، آیت الله محسن مجتهدشبستری ظهر امروز شنبه در جلسه مدیران ادارات امور مالیاتی و اقتصادی و دارایی استان افزود: پرداخت های دین اسلام فقط در زکات و خمس و کفارات خلاصه نمی شود بلکه علاوه بر آن پرداخت های دیبگری نیز نظیر مالیات و خراج نیز وجود دارد.



وی افزود: مالیات در حقیقت کمک بودجه ای است که مردم در قبال استفاده از خدات شهری به دولت ها می پردازند تا دولت ها خدمات خود را بهبود بخشند.

آیت الله شبستری ابراز کرد: درست است که دولت خودش منابعی دارد که از آن ها بودجه اش را تامین می کند ولی این بوجه ها کفاف هزینه های عمرانی دولت را نمی کند و در حقیقت دولت برای ارائه خدمات بهتر و مناسب تر نیازمند مردم است.



نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: پرداخت مالیات یکی از ضروریات عرصه اقتصاد است و مردم با پرداخت به موقع مالیات می توانند چرخ های تولیدی و اقتصادی کشور را به حرکت در آورند لذا به همین منظور باید نهاد های مسئول فرهنگ مالیات را در جامعه نهادینه کنند.



آیت الله مجتهد شبستری در ادامه سخنان خود افزود: وظیفه مدیران مالیاتی در قبال پرداخت مالیات توسط مردم این است که با ارائه به موقع بیلان مالیاتی مردم را از چگونگی استفاده از این بودجه ها آگاه سازند.



وی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر اخذ صحیح مالیات توسط ممیزین مالیاتی گفت: مسئولان باید نظارت کنند تا ممیزان مالیاتی با رعایت عدالت و مساوات به دزستی به وظیفه قانونی خود عمل کنند چرا که اگر خدا نکرده یکی از ممیزین مالیاتی تخطی کند موجب بدبینی مردم نسبت به نظام خواهد شد.



وی بررعایت عدالت و مقررات در مسایل مالیاتی تاکید و تصریح کرد: نباید کوچک ترین تخطی از مقررات در دریافت مالیات از سوی ممیزین مالیاتی انجام شود، چرا که این موضوع موجب بدبینی به نظام می شود.



وی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر افزایش ارتباط گرم و صمیمی بین مسئولان مالیاتی و مردم گفت: این اداره یکی از اداراتی است که که باید تکریم ارباب رجوع در این جا بیشتر از ادارات دیگر باشد.