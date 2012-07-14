به گزارش خبرنگار مهر، یحیی خسروی نسب قبل از ظهر شنبه در نشست خبری در محل این سازمان به مناسبت هفته بهزیستی از رشد مشارکت‌های مردمی در این نهاد خبر داد و گفت: در سه ماه اول امسال میزان مشارکت‌های مردمی نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در ماه رمضان گذشته 7 میلیارد و 500 میلیون تومان مشارکت مردمی نقدی و غیر نقدی جذب شده است.

وی در خصوص مسکن مددجویی گفت: با توجه به اینکه در دور سوم سفر ریاست جمهوری هیچ اعتباری برای مسکن مددجویی اختصاص نیافت با کمک‌های سازمان بهزیستی، سهم آورده مسکن 400 مددجو در استان پرداخت شد.

وی از اختصاص 20 میلیارد تومان در سال جاری خبر داد و گفت: در حالی که در هیچ سالی، تخصیص این اعتبار در سه ماهه‌ اول سال سابقه نداشته، امسال تخصیص این اعتبار آغاز شده است.

وی در زمینه اشتغال پایدار مددجویان گفت: اگر درآمد شغل ایجاد شده بیش از مستمری بهزیستی بوده و پوشش بیمه‌ای نیز داشته باشد در قالب اشتغال پایدار تعریف می‌شود.

خسروی نسب تأکید کرد: امسال مقرر شده که اگر مددجوی متقاضی تسهیلات اشتغالی، آماده‌سازی نشود نمی‌تواند تسهیلات بگیرد.

وی افزود: آماده‌سازی به معنای خدمات مددکاری در آغاز تشکیل پرونده و آموزش فنی حرفه‌ای با معرفی مرکز یا مجتمعی است که مددجو از آنجا آمده است.

وی اضافه کرد: بعد از اینکه مددجو آماده‌ اشتغال شد، برای دریافت وام اشتغالی معرفی می‌ شود با این هدف که آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات مددکاری که در زمینه‌ آماده‌سازی روانی، فکری و خانوادگی او انجام شده، از شغل او یک اشتغال پایدار بسازد.

