اجرای 20 پروژه عمرانی در جمعیت هلال احمر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه عصر شنبه در نشست صمیمی با کارکنان جمعیت هلال احمر مازندران درساری با اشاره به اینکه مازندران سالانه میزبان بیش از یک چهارم جمعیت کشوراست افزود: باید نگاه خاص و متفاوتی به این استان داشته باشیم.



وی با اعلام اینکه کار های خوبی در این استان در سازمان جمعیت هلال احمر شکل گرفته است افزود: معتقدیم هنوز جمعیت هلال احمر استان به جایگاه درخور شان و مورد انتظار خود نرسیده است.



رئیس جمعیت هلال احمر کشور به اجرای 20 پروژه در سالجاری در این استان اشاره کرد و گفت: این تعداد پروژه به اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان نیاز دارد.



وی بیان داشت: شش جایگاه امداد و نجات و هشت انبار امدادی و خرید خودرو، تجهیزات امدادی و اداری از 20 پروژه فوق است.

فقیه افزود: در چند ماه اخیر در تجهیزات، امکانات رفاهی اعتبارات این استان تصمیماتی اتخاذ شده که در کوتاه مدت بتوانیم قدم های برای این استان برداریم.



وی با اعلام اینکه خوشبختانه در سال 91 با برنامه ریزی های صورت گرفته در تجهیزات اداری در رده های انفرادی و، مسائل رفاه یبرای استان در نظر گرفته شد افزود: سهم استان علاوه بر مبلغ اختصاص یافته 50 درصد اضافه خواهیم کرد.