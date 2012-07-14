ثبت 40 میلیون و 500 هزار سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با بیان اینکه در مرحله نخست سفرهای تابستانی، 40 میلیون و 500 هزار مورد سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شد، افزود: از این تعداد سفر، 54 درصد با اتوبوس، 33 درصد با مینی بوس و 13 درصد نیز با خودروهای سواری انجام شده است.

رشد شش درصدی جابجایی و سفر نسبت به مدت مشابه سال قبل در کشور

وی با بیان اینکه تعداد جابجایی و سفر نسبت به مدت مشابه پارسال شش درصد رشد دارد، اظهار داشت: در مرحله نخست سفرهای تابستانی امسال بیش از 95 میلیون جابجایی در بخش عمومی و خصوصی در سطح کشور انجام شده است.

افندی زاده با اشاره به نزدیک بودن ایام ماه مبارک رمضان گفت: بیشترین میزان جابجایی و سفر در این ایام و تعطیلات تابستانی، به هفته گذشته تعلق دارد.

بالاترین رقم سفر بیش از پنج میلیون و 300 تردد ثبت شد

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در این مدت بالاترین رقم سفر با بیش از پنج میلیون و 300 تردد در روز بیست و دوم تیر ماه انجام شد.

وی افزود: پنج میلیون و 280 هزار تردد نیز در روز چهاردهم تیر ماه روز قبل از نیمه شعبان و نیز بیست و سوم تیر ماه انجام شد.

مازندران رکورد دار تعداد جابجایی و سفر نسبت به استانهای دیگر

به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از نظر تعداد سفرهای انجام شده در بین استان های کشور در ایام مسافرت ها، استان های مازندران، البرز و فارس بیشتر تعداد جا به جایی و سفر را داشته اند.

وی اظهار داشت: استان های سیستان و بلوچستان، ایلام و یزد نیز کمترین تعداد جا به جایی و سفر را به خود اختصاص داده اند.

تهران - کرج و بالعکس پرترددترین محور کشور

افندی زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر پرترددترین محورهای کشور گفت: محورهای تهران - کرج و بالعکس، کرج - قزوین و بالعکس، تهران - قم و بالعکس، قائم شهر و نیز مرودشت - شیراز بالاترین تردد را داشته اند.

وی تصریح کرد: در همین چارچوب 17 درصد سفرها با خودروهای سنگین و 83 درصد با خودروهای سواری بوده است.

مرحله دوم سفرها بعد از ماه مبارک رمضان

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مرحله دوم سفرها بعد از ماه مبارک رمضان است که در این ایام نیز شاهد رفت و آمد قابل توجه در محورهای سطح کشور خواهیم بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون برنامه های وزارت راه در جهت کاهش حوادث رانندگی در راه های کشور گفت: تلاش بر این است تا با اتخاذ تدابیر لازم شمار حوادث رانندگی را در قالب برنامه پنجم توسعه حداقل به 10 درصد برسانیم.

رئیس سازمان راهداری همچنین با بیان اینکه استان سمنان به خاطر قرار گرفتن در مسیر پرتردد تهران - مشهد و وجود بیش از 550 کیلومتر بزرگراه در این استان از استان های مهم کشور است، افزود: سمنان از لحاظ تعداد حوادث جاده ای سرآمد است.