به گزارش خبرنگار مهر، شیوه نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری ها با هدف تسهیل و تسریع در جذب سرمایه های بخش خصوصی در شهرداری ها و برطرف نمودن خلاء قانونی در زمینه نحوه عقد قرارداد شهرداری ها با سرمایه گذاران برای نخستین بار در کشور تهیه شده است.

این شیوه نامه از سوی وزیر کشور و با همفکری صاحبنظران و مدیران شهری تهیه و به منظور اجرای بند 5 ماده 71 قانون شوراها جهت طرح و تصویب در شوراهای اسلامی شهرها و اجرا توسط شهرداری ها به استانداری ها ابلاغ شد که اعضای کمیسیون تحقیق و پژوهش شورای شهر گرگان پس از بررسی و اصلاح این شیوه نامه را برای تصویب نهایی به صحن علنی شورا ارسال کردند.

اهداف عمده تهیه این شیوه نامه استقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور سرمایه‌گذاری و مشارکت، فراهم کردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری، افزایش ضریب اطمینان و امنیت در سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌ها، بکارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و اشخاص حقیقی و حقوقی در توسعه امور شهری، شفاف سازی و تسهیل و روان سازی فعالیت های مربوط به امور سرمایه‌گذاری و مشارکت‌و فراهم آوردن الگوی کارآمد در تامین منابع مالی مستمر و پایدار برای شهرداری، تلاش برای کاهش تصدی گری شهرداری و افزایش سرانه عمومی و خدماتی است.

همچنین برخی عناوین و زمینه های مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت، سرمایه‌گذاری در امور مسکن ارزان قیمت بصورت ایجاد سکونت گاههای متناسب با بافت اجتماعی شهروندان، احداث و ایجاد زیرساخت و تأسیسات شهری، احداث ، توسعه و نگهداری فضاهای سبز، ایجاد و راه اندازی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید مصالح و تجهیزات شهری، مطالعه و اجرای طرح های حفاظت از محیط زیست و ایجاد زیرساخت ها و تامین امکانات لازم برای ارایه خدمات عمومی شهر الکترونیک است.

انتخاب سرمایه گذار بر اساس این شیوه نامه از طریق آگهی فراخوان عمومی و محدود و در مواردی خاص روش ترک تشریفات است که بر اساس این شیوه نامه ، به منظور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در تمامی امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری نیز «هیات عالی سرمایه‌گذاری » به ریاست شهردار هر شهر تشکیل می‌شود.