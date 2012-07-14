منطقه آزاد ارس و استان سیونیک ارمنستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرپرست سازمان منطقه آزاد ارس پیش از ظهرامروز شنبه در این خصوص اظهار داشت: در این تفاهم نامه برای ایجاد و سرمایه گذاری مشترک منطقه آزاد ارس و استان سیونیک، با تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک ایرانی ارمنی توافق شده است.



صادق نجفی افزود: فعالسازی بازارچه مرزی مشترک ایران ارمنستان در مرز نوردوز که در محدوده منطقه آزاد ارس واقع است نیز از توافقات طرفین در این نشست بود.



وی گفت: ارائه خدمات رایگان تست سلامت از مرزنشینان کشور ارمنستان مشروط به حل موضوع روادید از سوی سفارت ایران در ارمنستان، معرفی مزیت ها و توانمندیهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس و استان سیونیک به سرمایه گذاران دو طرف نیز از جمله تفاهمات انجام یافته است.



نجفی با اشاره به مشکلات موجود در تردد خودروهای ارمنی در محدوده استان آذربایجان شرقی افزود: در راستای حل این مشکل مقرر گردید طرف ارمنی شرکت بیمه ای را جهت ثبت و شروع فعالیت در منطقه آزاد ارس معرفی نماید تا این شرکت ضمانت های لازم را از بابت حقوق ورودی گمرکی و ضمانت برگشت آنی خودرو ارائه نماید.



گفتنی است مرز کشورمان با ارمنستان در شمال استان آذربایجان شرقی در محدوده منطقه آزاد ارس واقع شده وتنها مرز زمینی این کشور با ایران می باشد و از اهمیت بسیاری در تعاملات اقتصادی و سیاسی بین دو کشور برخوردار است.