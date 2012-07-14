خوزستان رتبه نخست تولید گندم را به دست آورد

کیخسرو گنچلوائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خوزستان در بخش کشاروزی هموراه یکی از استانهای پیشرو بوده است، اظهار کرد: این استان هم اکنون بیشترین میزان محصولات کشاورزی در کشور را تولید می کند و نقش مهمی را در تامین امنیت غذایی کشور به عهده دارد.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین محصولات کشاورزی تولید شده در استان که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد گندم استان که امسال کشاورزان خوزستان با تلاش و کوشش باعث شدند این استان در جایگاه نخست تولید این محصول استراتژیک قرار بگیرند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: این استان ن در سال زراعی 91-90برای دومین سال متوالی با تولید یک میلیون و 625 هزار تن گندم از سطح 580 هزار هکتار اراضی آبی و دیم، رتبه نخست این محصول را در کشور به دست آورد.



چنگلوایی افزود : امسال از اراضی کشت آبی به طور متوسط 3.2 تن در هر هکتار و اراضی دیم یک تن برداشت شد به گونه ای که میزان تولید گندم در این استان در مقایسه با سال گذشته زراعی پنج درصد افزایش نشان می دهد.



وی گفت: این میزان تولید گندم در استان در حالی که با خشکسالی، کم آبی و پدیده گرد و خاک روبرو بودیم افتخاری بزرگ برای کشاورزان سختکوش خوزستان است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: این میزان تولید به وجود کاهش 200 هزار هکتاری زمین های دیم و با اجرای طرح حفاظتی آموزش کشاورزان و اجرای طرح تحقیقاتی حاصل شده است.



