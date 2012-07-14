به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر شنبه در یکصد و هجدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان، با انتقاد شدید از کلی و عوام‌گویی‌ها در استان از سوی برخی مسئولان، بیان داشت: مدیریت استان با این شیوه پیش نمی‌رود و همواره با ارائه اعداد و ارقام سخن گفته است.

استاندار اصفهان به پروژه‌های مهر ماندگار استان اشاره کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی استان در صدد باشند در سال پایانی دولت حدود 50 پروژه مهر ماندگار استان را به پایان برسانند چراکه تحقق آنها تأثیر شگرفی بر استان دارد.

وی با بیان اینکه در صورت به بهره‌برداری رسیدن تونل گلاب 2، آب با کیفیت آب معدنی در دسترس مردم قرار می‌گیرد، تصریح کرد: اگر اطلاعات صحیح در این زمینه در اختیار مردم قرار دهیم چه بسا خود مردم هم در اجرایی شدن این پروژه سهیم شوند.

استاندار اصفهان اضافه کرد: تأمین زیرساخت‌های مسکن مهر استان دیگر اولویت طرح‌های عمرانی در اصفهان است چراکه به طور نمونه تأمین آب شرب مردم در واحدهای مسکن مهر در شرایط کنونی ضروری به نظر می‌رسد.

وی از طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی هم سخن گفت و افزود: چه در استان اصفهان باشم و چه طی دو یا سه سال آینده خارج از این استان، موضوع انتقال آب به خلیج فارس را به طور حتم پیگیری می‌کنم چراکه این طرح شدنی است و تنها به سرمایه نیاز دارد اما اگر اجرایی شود منفعت آن نه تنها برای استان بلکه برای عمران کل کشور هم سودمند است.

ذاکر اصفهانی با اشاره به سرعت بالای اقدامات و خدمات در بخش‌های مختلف استان، اظهار داشت: سرعت بالای کار نشان از مطالبات بسیار در اصفهان دارد.

وی همچنین به سفر دو روز پیش وزیر مسکن و شهرسازی به استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: در این سفر شاهد ارتباط بسیار نزدیک برخی نمایندگان با وزیر مسکن بودیم که به واسطه همین ارتباط حدود 20 مصوبه جدید از سوی نمایندگان به وزیر مسکن پیشنهاد شد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این مصوبات برای ما هم ارزشمند است، تصریح کرد: با توجه به اینکه این مصوبات در راستای توسعه استان است، مدیریت استان هم تمایل به تأمین نیمی از بودجه مورد نیاز این مصوبات را دارد و مابقی آن از طریق دولت تأمین می‌شود.

خشکسالی بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری اصفهان را گرفت



وی به خشکسالی‌استان هم اشاره کرد و گفت: سعی استان بر عدم استفاده از واژه بحران در این راستا بوده است اما به هر حال با توجه به جدیت موضوع، این بحران در نهایت سبب شد تا برخی از سرمایه‌گذاری‌های استان برای اجرایی شدن پروژه‌ها تحقق نیابد.

ذاکر اصفهانی صنعت را از جمله این بخش‌ها عنوان کرد و گفت: البته با تمام مشکلات توانستیم سرمایه‌ها برای توسعه بخش کشاورزی در استان را جذب کنیم.

وی در بخش صنعت، طرح‌های متانول، پتروشیمی و آهن و فولاد را از عرصه‌هایی نام برد که به دلیل خشکسالی امکان جذب سرمایه‌گذاری برای اجرای آنها در استان وجود ندارد.

استاندار اصفهان البته به زدن کلنگ احداث فولاد مارشنال در سال گذشته به رغم مشکلات اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولیدی این واحد صنعتی از بسیاری از طرح‌های آهن و فولادی در استان هم بیشتر است.

وی در ادامه به موضوع آب به عنوان حیاتی‌ترین مسئله استان اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که بتوان از برخی پروژه‌های عمرانی استان صرف نظر کرد، می‌توان به تسریع در اجرای طرح‌های آب‌رسانی کمک کرد.

ذاکر اصفهانی با تاکید بر اینکه طرح‌های انتقال آب با سرعت بیشتری پیگیری شود، اظهار داشت: اگر طرح تونل گلاب 2 در استان اجرایی می‌شد اکنون دغدغه‌ای برای تأمین آب شرب مورد نیاز مردم وجود نداشت.

وی در زمینه رشد درآمدهای استان اصفهان افزود: درآمد استان اصفهان که اختلاف فاحشی با دیگر استان‌های کشور داشته است نشان از افزایش تلاش‌ها در استان دارد.