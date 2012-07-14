تشکیل کمیسیون نظارت در آستانه ماه مبارک رمضان در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده ظهر شنبه در نشست با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: مردم ایران مردمی متدین و قدرشناس هستند و خدمت‌گزاران واقعی در دستگاه‌ها را ارج می‌نهند و همه ما باید تلاش کنیم که بتوانی پاسخگوی خوبی برای خواسته‌های مردم باشیم.

وی خواستار توسعه همکاری‌های پلیس و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شد و اضافه کرد: باید شرایطی مهیا شود تا شاهد همکاری بیشتر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر و اداره اماکن نیروی انتظامی باشیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خواستار برگزاری کمیسیون نظارت در آستانه ماه مبارک رمضان شد و ادامه داد: در این کمیسیون نسبت به برخی از فروشندگان اغذیه و رستوران‌ها که حدود شرعی را رعایت نمی‌کنند تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی بر لزوم توجه به موازین شرعی در ایام ماه مبارک رمضان تاکید کرد و افزود: شایسته است که صنوف با رعایت چارچوب و قوانین اسلامی از فروش اقلام مغایر با فرهنگ دینی و اسلامی خودداری کنند.

سردار عباس‌زاده در ادامه بیان داشت: احساس مسئولیت و تعهد سازمان‌ها و دستگاه‌ها نسبت به وظایف خود باعث رضایت مردم و تعمیق اعتماد آنان به نظام جمهوری اسلامی می‌شود که همه مسئولان باید در این راستا تلاش کنند.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز در این نشست بر لزوم تعامل این سازمان با نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: تعامل ما با نیروی انتظامی در بخش اماکن بسیار خوب است که امیدواریم بتوانیم به اهداف مورد نظر در این راستا دست یابیم.

اسماعیل مرحمتی همکاری نیروی انتظامی با سازمان صنعت، معدن و تجارت را ضروری و مهم عنوان کرد و اظهار داشت: نتیجه این همکاری‌ها باعث حفظ صنایع و معادن و تقویت امنیت تجارت می‌شود.