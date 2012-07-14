به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر گرگان، واگذاری فعالیت ها و خصوصی سازی برخی از بخش های حوزه شهرداری نباید محدود به افراد و گروه های مشخص شود بلکه باید شرایطی را ایجاد کرد که همه افراد و گروه های علاقه مند دارای صلاحیت بتوانند آن مشارکت نمایند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ها باید خدمات و فعالیت های خود را گونه ای به مردم ارایه کنند که تسهیل گر امور مردم باشند، اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع در شهرداری برون سپاری فعالیت های می تواند فرصت با ارزشی برای تأمین منابع اجرای فعالیت های شهرداری محسوب شود.

رئیس کمیسیون اداری مالی شورای شهر یادآور شد: خصوصی سازی و واگذاری فعالیت ها به شهرداری کمک می کند تا به طور دقیق تر به بحث خدمت رسانی به مردم پردازند که البته این موضوع باید در چارچوب قوانین و مقررات و با نظارت جدی انجام شود.

گرزین خاطر نشان کرد: انتظار می رود شهرداری گرگان در قراردادهای منعقد شده خود با افراد و شرکت ها برای انجام امور مرتبط تجدید نظر نماید.

جذب نیرو در شهرداری گرگان ضابطه مند نیست

گرزین با انتقاد از وضعیت بی ضابطه جذب و بکارگیری نیرو در شهرداری و سازمان های تابعه گرگان گفت: بکار گیری نیرو تحت هر عنوان در شهرداری و سازمان ها باید عادلانه و بر اساس تخصص و صلاحیت باشد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری گرگان باید از بکارگیرب نیرو به صورت قومی و قبیله ای و خانوادگی بپرهیزد، افزود: بعضاً چند نفر از یک خانواده به عناوین مختلف در واحدهای شهرداری مشغول فعالیت هستند.

این عضو شورای شهر گرگان لازمه توسعه و تر قی هر سازمان را نیروی کارآمد و متخصص عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از نیروهای شاغل در واحدهای مختلف شهرداری از توانایی، مهارت و تجربه کافی برخوردار نیستند.

گرزین گزینش و جذب نیرو در شهرداری را نیازمند بازنگری و ساماندهی اساسی دانست و خاطر نشان کرد: تحمیل نیرو به شهرداری امری متعارف شده است و متاسفانه ‌نیروهایی که از کانال‌های مختلف به شهرداری تحمیل شدند غیرفنی و غیرتخصصی هستند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ‌در صورتی که همین روند جذب نیرو در شهرداری گرگان پیش برود ساختمان اداری این نهاد جایی برای نیروها نداشته و باید به فکر ساختمان دیگری باشیم.

این عضو شورای شهر گرگان در پایان خواستار نظارت جدی بر این امر و ساماندهی ساختار اداری و نیروی انسانی شهرداری گرگان و سازمان های تابعه شد.