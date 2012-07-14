طرح تیم واکنش سریع نجات در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم شهریاری ظهر شنبه در نشست خبری اظهارداشت: هم اکنون فاصله روستاهای دور افتاده و مرزی از مراکز بهداشتی و درمانی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان بوده، که در این زمینه طرح های امدادی در دستور کار مدیران در سال جاری قرار گرفته است.

وی هدف از اجرای این طرح را آموزش مردم روستا، آمادگی در مقابل حوادث و سوانح و اقدام به موقع در رسیدگی به امور بیماران قبل از رسیدن نیروهای امدای دانست.

شهریاری با بیان اینکه این طرح در 800 روستای بالای 20 خانوار استان در سال جاری اجرا می شود، عنوان کرد: در این زمینه چهار هزار نفر از روستائیان آموزش های تخصصی امداد و نجات را فرا می گیرند.

وی با اشاره به اینکه آموزش دیدگان دراین دوره ها با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود قابلیت ارائه خدمات جزئی درمانی را خواهند داشت، افزود: در این طرح تیم های پنج نفره برای ارائه خدمات امدادی انتخاب می شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی همچنین به اجرای طرح تابستانی امداد و نجات از اول تیرماه جاری در استان خبر داد و گفت: این طرح تا پایان شهریور ماه امسال ادامه خواهد داشت.

شهریاری با بیان اینکه در این راستا 16 پایگاه ثابت و سیار امدادی ساماندهی شدند، افزود: از این تعداد 12 پایگاه ثابت و چهار پایگاه سیار است.

وی ادامه داد: در این طرح سه هزار و 200 نفر روز امدادگران بکارگیری می شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی تعداد آمبولانس ها و خودروهای نجات موجود در پایگاه های امداد و نجات استان را 56 دستگاه ذکر کرد.