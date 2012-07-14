به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجی پور ظهر شنبه در نشست خبری که در بهزیستی برگزار شد گفت: در حال حاضر 70 مرکز مشاوره با 280 متخصص در سطح استان به مراجعین مشاوره می‌دهند که مشکلات زیادی از افراد و خانواده‌ها را حل می‌کنند.

وی افزود: 95 درصد افرادی که با روش پرهیزمدار، سم‌زدایی شده و کار درمان را پیگیری نمی‌کنند به چرخه مخرب اعتیاد بازمی‌گردند.

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی گفت: برای اینکه معتادان پاک شده، ماندگاری پایدار داشته باشند باید از روش‌های توأمان درمان‌های دارویی، کمکی، روانشناسی و خانواده‌ درمانی بهره‌گیری شود.

حاجی‌پور افزود: معتادانی که به جای سم‌زدایی به روش پرهیزمدار "عدم مصرف مطلق" با روش کاهش آسیب و مواد جایگزین، درمان می‌شوند پایداری بیشتری در عدم استفاده از مواد مخدر خطرناک دارند.

وی در خصوص زنان معتاد گفت: خانم‌هایی که مواد مخدر خطرناک مصرف می‌کنند با رفتارهای دارای ریسک بالا، سبب افزایش آسیب‌های فردی و اجتماعی می‌شوند که شیوع بیماری‌های عفونی، ازدیاد آسیب‌های زنان و رشد ناهنجاری از آن جمله است.

حاجی‌پور گفت: برای کاهش آسیب این دسته از معتادان خیابانی، مراکز کاهش آسیب زنان و شلتر زنان که اولین مراکز نوع خود در کشور است در مشهد تأسیس شده است.