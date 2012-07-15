علی‌اشرف مجتهد شبستری، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و از دوستان نزدیک استاد محمدجان شکوری که طی مدت درمان و معالجه وی در بیمارستان مهر تهران از وی عیادت کرده است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: بیماری پروستات آقای جان شکوری در وضعیت متاستاز قرار داشت و در این مدت هم یک بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی افزود: قرار بود این استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی بعد از عمل جراحی مرخص شود که پزشکان تشخیص دادند زمان بستری بودن وی در بیمارستان بیشتر شود. با این حال روز گذشته و پس از حدود یکماه به دستور تیم پزشکی به سرپرستی دکتر فتحی، آقای شکوری از بیمارستان مرخص شد و ایران را ترک کرد و راهی زادگاهش دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) شد.

این فرد نزدیک به استاد شکوری در عین حال گفت: تشخیص پزشکان این بود که در این سن و سال اگر او در کنار خانواده‌اش باشد، بهتر است و بستری بودنش در بیمارستان چندان سودمند نخواهد بود. البته این به معنی قطع امید آنها از درمان بیماری او نبود اما این تشخیص با توجه به عموم جهات از جمله مسائل روحی و روانی استاد شکوری بوده است.

محمدجان شکوری، متولد سال 1926 میلادی (1305 شمسی) در شهر دوشنبه است. وی که دارای مدرک دکتری فیلولوژی است، از سال 1375 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمده است. شکوری منشا خدمات زیادی به زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ تاجیکی بوده و تاکنون بیش از 35 عنوان کتاب و بالغ بر 400 مقاله منتشر کرده است.