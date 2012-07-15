موفقیت محققان کشور در ساخت دستگاه زباله سوز بدون دودکش

علی اشرف تدبیری- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات راه اندازی این پروژه تحقیقاتی افزود: در طرحهای اولیه دستگاه های زباله سوز، اقدام به طراحی دستگاه های با دودکش شد.



وی با اشاره به طرحهای توسعه ای پروژه خاطرنشان کرد: در طرحهای توسعه ای پروژه با آنالیز گازهای آلاینده خروجی دستگاه توانستیم دستگاه زباله سوزی را طراحی کنیم که کمترین میزان گازهای آلاینده را وارد هوا کند. دستگاه های موجود زباله سوز 150 میلی گرم گازهای خروجی در متر مکعب تولید می کردند ولی در دستگاه تولید شده این میزان به به 23 میلی گرم در متر مکعب رسید.



تدبیری با تاکید بر اینکه این میزان گاز خروجی در حد صفر است، یادآور شد: با طراحی این نسل از دستگاه های زباله به دنبال ایده طراحی دستگاه زباله سوزی بودیم که گاز خروجی این دستگاه را به صفر برسانیم به گونه ای که این دستگاه با سوزاندن زباله هرگز گاز آلاینده نداشته باشد.



وی با اشاره به مطالعه در این زمینه خاطر نشان کرد: در این تحقیقات در نهایت موفق به طراحی و ساخت دستگاه زباله سوز بدون دودکش و بدون آلاینده شدیم که در فرآیند سوزاندن زباله دود تولید نمی کند.



این محقق به بیان نحوه عملکرد دستگاه طراحی شده پرداخت و توضیح داد: در این نسل از دستگاه های زباله سوز، دود و گاز ناشی از سوختن زباله به جای آنکه وارد هوا شود توسط لوله های جدا شونده وارد سیکل های خاصی می شود و در آنجا پس از عبور از مایعاتی چون آب سرد و آب آهک مجددا به کوره تزریق می شود.



تدبیری با تاکید بر اینکه مادامی که دستگاه روشن است این سیکل ادامه دارد، اضافه کرد: به این ترتیب دود، بو، گازهای آلاینده و گرد و غبار به جای آنکه وارد هوا شود برای مصرف دوباره به کوره تزریق می شود.



مجری طرح با بیان اینکه این دستگاه به منظور دفع زباله های بیمارستانی طراحی شده است، ادامه داد: بدترین نوع زباله زباله های بیمارستانی است از این رو می تواند برای دفع زباله های بیمارستانی به کار برده شود. علاوه بر این می توان برای دفع زباله های شهری نیز از این دستگاه استفاده کرد.