زمان اعلام ضوابط جدید برای انصرافیها/ شرایط بازگشت به تحصیل مشروطیها

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت فراهم آمدن امکان ثبت نام دوباره برای آن دسته از دانشجویانی که از تحصیل انصراف داده اند، اظهار داشت: حداکثر تا 10 مردادماه شرایط جدید و قطعی بازگشت به تحصیل اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام شرایط قطعی،‌ سامانه ثبت نام برای آن دسته از متقاضیانی که درخواست بازگشت به تحصیل را دارند فعال می شود.

به گفته معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم، پس از فعالیت سامانه نظر دانشگاهها در خصوص بازگشت به تحصیل این عده از متقاضیان گرفته می شود و از ابتدای مهرماه در صورت پذیرفته شدن شرایط شان به دانشگاه باز می گردند.

بذرافشان اعلام کرد که نتایج پذیرش آن عده از متقاضیان که پیش از این برای بازگشت به تحصیل نام نویسی کرده بودند تا پیش از اعلام شرایط جدید مشخص نمی شود.

این مقام مسئول در وزارت علوم خاطرنشان کرد: هر متقاضی بازگشت به تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی می تواند در این بازه زمانی که فراخوان نام نویسی آغاز می شود شرکت کند.

وی همچنین درباره شرایط مشروطیها برای بازگشت به تحصیل اظهار داشت: یکی از شرایط اعلام شده برای بازگشت به تحصیل این است که متقاضی نباید اخراج آموزشی باشد.

به گفته معاون امور دانشجویان داخل، در صورتی که فرد دو ترم متوالی دانشجویی مشروطی و سپس اقدام به انصراف از تحصیل کرده باشد حق شرکت در این فراخوان را دارد.

وی تاکید کرد که اگر فرد در سه ترم متوالی مقطع کارشناسی یا به صورت چهار ترم غیرمتوالی مشروط شده باشد خود به خود برای این شخص حکم اخراج صادر شده که امکان شرکت در این فراخوان را ندارد.