تقویت ارتباط رودررو، نیاز اصلی جشنواره شعر و داستان سوره

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: بزرگترین جشنواره ادبی غیرمتمرکز کشور صبح فردا، دوشنبه 26 تیر در شهر ارومیه آغاز به کار خواهد کرد؛ جشنوارهای که در دهمین سال برگزاری خود با تغییرات قابل توجهی در اجرا و ارتقاء سیستم برگزاری خود، نوید ایجاد بستری مناسب و قابل اعتنا برای رویش و پرورش استعدادهای جوان داستاننویسی و شعر در کشور را فراهم میکند.
نهمین جشنواره شعر و داستان جوان، مهرماه سال گذشته در حالی در شهر ایلام برگزار شد که به سنت برپایی تمام این جشنوارهها از سه تن از نویسندگان بنام استان، بهروز سپیدنامه، حبیبالله بخشوده و جلیل صفربیگی تجلیل به عمل آمد و امسال نیز استان آذربایجان غربی در سنتی مشابه مراسمی را برای تجلیل از سه چهره شاخص ادبی استان آذربایجان غربی تدارک دیده است که تداوم این سنت، یکی از برجستگیهای برگزاری این جشنواره به شمار میرود.
از سوی دیگر، جشنواره شعر و داستان جوان در سال جاری با هویتی مستقل و با شکل و سیاقی تازه کار خود را آغاز کرده است که نخستین گام در آن تغییر شکل ثبتنام و حضور در این جشنواره است که براساس آن تمام شرکت کنندگان در جشنواره امسال به صورت شخصی و بدون اعمال نظر سایر بخشها و دستگاههای فرهنگی اثر خود را در معرض قضاوت جشنواره قرار دادهاند.
کارگاههای ادبی؛ هرچه غیررسمیتر، مفیدتر
هرچند جشنواره و موضوعات مورد داوری در آن در سال جاری با تغییرات متعددی روبرو نشده است، اما کارگاههای جانبی موجود در جشنواره و نیز نشستهای غیررسمی در حاشیه جشنواره را که باید اصلیترین بخشهای آن نیز به شمار آورد در سال جاری با تغییراتی روبرو شده است. کارگاه ترجمه با موضوع بررسی چگونگی ترجمه ادبیات داستانی معاصر ایران و نیز کارگاه ماهنامه سیمرغ برای بررسی امکان انتشار آثار حاضران جشنواره در ماهنامه سیمرغ را باید از اصلیترین بخشهای این جشنواره و از مهمترین تغییرات این دوره از برگزاری آن به شمار آورد.
تجربه برگزاری این جشنواره در سال گذشته در ایلام نشان داد که حرف دل بسیاری از نویسندگان جوان و نیز مشکلات آنها نه در نشستهای افتتاحیه و اختتامیه که در گردهماییهای صمیمانه شبانه در حاشیه برنامهها و نیز در کارگاههایی که مجری در آن متکلم وحده نبوده و اجازه عرض اندام به نوقلمان میدهد، مطرح شده است که باید منتظر ماند و دید بستر این اقدام در جشنواره امسال تا چه اندازهای فراهم خواهد بود.
از سوی دیگر امکان رو در رو شدن نویسندگان جوان با نویسندگان صاحب قلم در این جشنوارهها به حسب تجربه در نشستهای غیررسمی بیش از نشستهای رسمی و کاربردی بوده است و گاه صمیمیت موجود در این برنامهها منجر به نتایج بیشتری نیز شده است که باید به انتظار نشست تا میزان مقبولیت جشنواره امسال را در آن سنجید.
به طور حتم افزایش سهم چنین نشستهایی، نسبت به برگزاری کارگاههای رسمی و بدون بحثهای چندجانبه میتواند بر غنای جشنواره در سال جاری بیفزاید.
خیز جوانان به سمت ادبیات داستانی انقلاب اسلامی
جشنواره شعر و داستان جوان سوره در فراخوان و در اعلام نظر متولیان خود، هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد بستری برای آشکار شدن تلاش شاعران و نویسندگان جوان استانها و فعالیتهای ادبی حوزه هنری در روستاها و شهرستانهای دورافتاده کشور اعلام کرده است.
نگاهی به اختتامیه سال گذشته این جشنواره و برگزیدگان آن نشان میدهد که استانهایی مانند تهران، سمنان و خراسان رضوی بیشترین برگزیدگان را به خود اختصاص دادهاند که این توازن در سال جاری جدای از اینکه به سمت استانهای غربی کشور تغییر کرده است، سهم تهران را نیز در اختتامیه به دست آورده و کارکرد استانی و غیرمتمرکز جشنواره را افزایش داده است.
همچنین آمار قابل توجه شرکت در جشنواره از طریق استانهای کشور نشان میدهد که خیزش ادبی و رشد و کشف استعدادهای ادبی جوان و هدایت آنها به سمت تولید آثار مکتوب و قابل اعتنا در حیطه ادبیات داستانی انقلاب اسلامی در سالهای اخیر با رشد قابل توجهی روبرو بوده است.
پیشخان جشنواره دهم
دهمین جشواره شعر و داستان جوان سوره صبح روز دوشنبه 26 تیر با برپایی «کارگاه شعر»، «کارگاه قصه» و «کارگاه ادبیات کودک و نوجوان» آغاز و پس از آن نیز آئین افتتاحیه رسمی این جشنواره برگزار خواهد شد. در بعدازظهر روز اول نیز جشنواره میزبان کارگاه «عصر شعر»، «عصر قصه» و «کارگاه سیمرغ» خواهد بود. آخرین کارگاه این جشنواره «کارگاه تخصصی ترجمه» خواهد بود که 27 تیر ماه در نوبت صبح برگزار میشود.
آئین افتتاحیه جشنواره در «فرهنگسرای جوان ارومیه» و مراسم اختتامیه آن در «تالار وحدت» مجتمع فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان آذربایجان غربی در نظر گرفته شده است.
هیات داوران این دوره از جشنواره در بخش داستان کودک و نوجوان شامل «حسین فتاحی» و «عبدالمجید نجفی» و در بخش شعر کودک و نوجوان «احمد خدادوست»، «جعفر ابراهیمی» و «افسانه شعباننژاد» خواهند بود.
همچنین در بخش شعر کلاسیک، «سعید بیابانکی»، «ناصر فیض» و «رضا اسماعیلی» و در بخش شعر سپید و نیمایی، «سیدعلی میرافضلی»، «موسی بیدج» و «مجید نظافت» و در بخش داستان کوتاه بزرگسال «یوسف علیخانی»، «محمدرضا بایرامی» و «محمد مهدی شجاعی» داوری آثار را بر عهده داشتهاند.
همچنین مجتبی رحماندوست، امیرحسین فردی، موسی بیدج، احمد بیگدلی، محمدرضا بایرامی، اسماعیل امینی، فاضل نظری، یوسف علیخانی، احمد خدادوست، حسین فتاحی، ناصر فیض، رضا اسماعیلی، سعید بیابانکی، هادی حکیمیان، محمدعلی قاسمی، محمد مهدوی شجاعی، بهروز سپیدنامه و علی داوودی از مهمترین چهرههای ادبی حاضر در این دوره از جشنواره به شمار میروند.
در این دوره از جشنواره بیش از 2100 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده که در نهایت و در سه بخش بیش از 160 اثر به مرحله نهایی رسیده و برگزیدگان از میان آن انتخاب خواهند شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره در داوری بخش داستان ملاکهایی چون «طرح و ساختار»، «شخصیت پردازی»، «خلاقیت و نوآوری»، «پرداخت داستانی»، «نثر و زبان»، «تناسب محتوا با مخاطب»، «موضوع» و «درونمایه داستان با توجه به مبانی تفکر دینی» و در داوری بخش شعر نیز «فرم»، «زبان»، «تصویرپردازی»، «نظم ارگانیکی»، «اندیشه»، «تکنیک» و «خلاقیت» مورد توجه داوران قرار گرفته است.
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