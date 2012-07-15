  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تقویم آموزشی دانشگاه تهران/ ثبت نام نیمسال اول از اول شهریور

تقویم آموزشی دانشگاه تهران/ ثبت نام نیمسال اول از اول شهریور

معاون آموزشی دانشگاه تهران تقویم آموزشی دو نیمسال تحصیلی آینده را برای تمام مقاطع تحصیلی این دانشگاه اعلام کرد.

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقویم آموزشی دانشگاه تهران در نیم سال اول سال تحصیلی 92-91 گفت: شروع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 از روز چهار شنبه اول شهریور تا روز چهارشنبه هشتم شهریور ماه انجام می شود.

وی ادامه داد: هفته اول سال تحصیلی 92- 91 از 25 شهریور آغاز شده و تا 16 دی ادامه خواهد داشت. از 16 تا 30 دی ماه سه هفته امتحانات ترم اول برگزار خواهند شد.
 
معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 دوم، سوم و چهارم بهمن ماه انجام شده و ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی از شنبه 7 بهمن آغاز می‌شود.
 
وی ادامه داد: هفته‌های 16 گانه را در نیم سال دوم به صورت تکمیلی خواهیم داشت امتحانات 17 خرداد شروع می شود و هفته اول امتحانات 17 خرداد، هفته دوم امتحانات 25 خرداد  و هفته سوم امتحانات اول تیرماه است.
کد مطلب 1649840

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