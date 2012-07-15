تقویم آموزشی دانشگاه تهران/ ثبت نام نیمسال اول از اول شهریور

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقویم آموزشی دانشگاه تهران در نیم سال اول سال تحصیلی 92-91 گفت: شروع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 از روز چهار شنبه اول شهریور تا روز چهارشنبه هشتم شهریور ماه انجام می شود.

وی ادامه داد: هفته اول سال تحصیلی 92- 91 از 25 شهریور آغاز شده و تا 16 دی ادامه خواهد داشت. از 16 تا 30 دی ماه سه هفته امتحانات ترم اول برگزار خواهند شد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 دوم، سوم و چهارم بهمن ماه انجام شده و ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی از شنبه 7 بهمن آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: هفته‌های 16 گانه را در نیم سال دوم به صورت تکمیلی خواهیم داشت امتحانات 17 خرداد شروع می شود و هفته اول امتحانات 17 خرداد، هفته دوم امتحانات 25 خرداد و هفته سوم امتحانات اول تیرماه است.