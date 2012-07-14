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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

سیداحمدی اعلام کرد:

صدور 347 هزارتن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور

صدور 347 هزارتن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور

ارومیه - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی از صدور 347 هزار تن کالا در سه ماهه نخست امسال به خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سید احمدی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سه ماه اول امسال 347 هزار تن کالا به ارزش 131 میلیون دلار از طریق گمرکات استان صادر شد

وی ادامه داد: این میزان صادرات در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از نظر وزن 49 درصد و از لحاظ ارزش 45 درصد افزایش یافته است.

سید احمدی گمرکات پیرانشهر، ارومیه و بازرگان را به ترتیب سه گمرک فعال در امر صادرات نام برد و افزود : در میان گمرکات بازارچه ای هم ،امسال گمرک سردشت رتبه اول را در صادرات به خود اختصاص داده است.

وی به واردات کالا از طریق گمرکات استان هم اشاره کرد و گفت: امسال بیش از 65 هزار تن کالا از گمرکات استان وارد کشور شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 15 درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات استان همچنین گمرکات بازرگان، پرانشهر و سرو را به ترتیب گمرکات فعال استان در زمینه ترانزیت نام برد.

کد مطلب 1649841

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