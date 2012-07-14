مارال دوستی تهیه کننده و سردبیر "پرانتز باز" درباره موضوع امشب این برنامه رادیویی به خبرنگار مهر گفت: امشب برنامه را علی سلیمانی بازیگر تئاتر،‌ سینما و تلویزیون اجرا می‌کند و با حضور او که این شب‌ها مشغول بازی در نمایش "مستر پرزیدنت" نوشته و کار رضا صورتی و مصطفی حاجی قاسمی است، "پرانتز باز" نیز به این نمایش می‌پردازد.

وی افزود: همینطور به صورت ویژه به مراسم درگذشت استاد حمید سمندریان می‌پردازیم و تا هفتم استاد نیز گویندگان برنامه ابتدا صفحاتی از نمایش "گالیله" را می‌خوانند. همینطور قرار است برنامه دوشنبه شبمان نیز با حضور مسعود فروتن به بزرگداشت استاد سمندریان بپردازد.

سردبیر "پرانتز باز" از حضور مخاطبان این برنامه در محل اجرای "مستر پرزیدنت" برای تماشای این اثر نمایشی در روز دوشنبه خبر داد.

فرشاد حسنی دستیار تهیه‌کننده این برنامه است که شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۹ تا 19:30 به صورت زنده روی‌ آنتن شبکه رادیویی نمایش می‌رود.