2880 واحد مسکن مهر نظرآباد در مراحل پایانی و تحویل است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمنصور توده روستا با اعلام این خبر گفت: مرحله نازک کاری واحدها در حال اتمام است و به زودی تحویل اعضا خواهد شد.



توده روستا افزود: زیر ساختهای لازم برای رفاه ساکنان شهرک مهر اعم از تلفن،آب ،برق وگاز درحال انجام است و اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب در مرحله انتخاب پیمانکار است و با تامین اعتبار تصفیه خانه این طرح نیز اجرا خواهد شد.



سرپرست معاونت امورعمرانی فرمانداری در پایان اظهار داشت: فضای لازم برای احداث مسجد، مدرسه، پاسگاه انتظامی و اماکن ورزشی پیش بینی شده است و به زودی عملیات احداث آنها شروع می شود.



یادواره44 شهید والامقام شهرک سید جمال الدین شهرستان نظرآباد برگزار شد

این مراسم معنوی و باشکوه با حضور پرشور خانواده معظم شهدا و ایثارگران، یادگاران 8 سال دفاع مقدس، بسیجیان، مردم قدرشناس و ولایتمدار شهرستان نظرآباد و مسئولان استان البرز و شهرستان نظرآباد در مسجد امام زین العابدین (ع)برگزار شد.



در این مراسم آزاده جانباز ناصر حسینی پور نویسنده کتاب "پایی که جا ماند" با ذکر خاطراتی از جنگ تحمیلی، حماسه مقابله تن با تانک، شهادت همرزمانش و شکنجه های نیروهای عراقی در دوران اسارت، گفت: رزمندگان ما شرایط خاصی در جنگ داشتند و نگاه عراقی ها به ما نیز نگاه خاصی بود.



در پایان مراسم شرکت کنندگان با حضور در مزارشهداء با آرمانهای آن عزیزان تجدید میثاق کردند.



افتتاح نمایشگاه پوشش بانوی ایرانی(عفاف و حجاب) در شهرستان نظرآباد



این نمایشگاه با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز، فرماندارنظرآباد، سید ناصر حسینی پور "آزاده جانباز و نویسنده کتاب پایی که جا ماند و جمعی از مسئولان شهرستان و بانوان فعال عرصه فرهنگی افتتاح شد



این نمایشگاه به همت مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری و ادارات شهرستان در 14غرفه برپا شده و شامل تاریخچه پوشش در ادیان و ملل، آسیب های اجتماعی و توصیه های امنیتی، حجاب وغرب، حجاب و ولایت و...است.



این نمایشگاه تا 27 تیرماه در ورودی مصلی نماز جمعه نظرآباد برای بازدید عموم دایر است.



نظرآباد رتبه اول تولید گندم در البرز را دارد



سید ابراهیم کسائیان در بازدید از طرحهای کشاورزی این شهرستان گفت: نظرآباد به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری استان البرز از پتانسیلهای بالایی برخورداراست.



سید ابراهیم کسائیان گفت: وجود دامداریهای و گلخانه های بزرگ و رتبه نخست تولید گندم استان بیانگر وجود استعدادهای علمی و تلاش شبانه روزی مردان و زنان زحمتکش بخش کشاورزی نظرآباد است.



استاندار البرز و سرپرست فرمانداری طالقان با جانباز علی اصغر ادیبی دیدار کردند



عیسی فرهادی استاندار البرز و ساسان دلاویز سرپرست فرمانداری طالقان به همراه جمعی از مسئولان شهرستان طالقان با علی اصغر ادیبی جانباز 77 درصد طالقانی دیدار کردند.



استاندار البرز در این دیدار گفت: قدردانی از رشادت ایثارگران از عهده انسان خارج است چرا که شهدا، جانبازان و ایثارگران با روحانیت و معنویت بدین جایگاه رسیده اند.



فرهادی همچنین در سفر یک روزه خود به شهرستان طالقان در یادوراه های شهدا در سطح شهرستان نیز شرکت کرد.

