گردشگران خارجی از فروشگاه های صنایع دستی قزوین بازدید می کنند

حمید رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش هنرمندان و صنعتگران برای تولید محصولات با کیفیت مطلوب و همراهی حوزه صنایع دستی برای ایجاد بازار محصولات هنری، خوشبختانه استان قزوین توانسته در جایگاه مطلوبی قرار گیرد و صنایع دستی استان نیز نه تنها از نظر کیفیت و ظاهر بلکه از نظر کاربری و استفاده در زندگی روزمره نیز جایگاه خوبی پیدا کرده است.



وی افزود: امیدواریم با تداوم این همکاری ها بتوانیم صنایع دستی را در سبد خرید خانوارها قرار دهیم و به رونق اقتصادی و درآمد هنرمندان کمک کنیم.



قاسمی با اشاره به نقش بازار صنایع دستی در استان اظهارداشت: صنایع دستی بخش مهمی از سفر را به عنوان ارمغان و توشه به خود اختصاص می‌دهد و تمام فعالان حوزه گردشگری با احساس مسئولیت نسبت به پایداری صنایع دستی و هنرهای بومی می ‌توانند بهترین یاری ‌کنندگان صنعتگران ایرانی باشند.



وی همچنین افزود: برای اجرایی کردن بازدید تورهای گردشگری از فروشگاه‌های صنایع دستی استان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن هماهنگی با دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری بخشی از برنامه سفر را به معرفی صنایع دستی بومی استان و بازدید از کارگاههای منتخب صنایع دستی در بناهای تاریخی اختصاص داده است.



این مسئول تصریح کرد:‌ با این اقدام گردشگران ضمن خرید محصولات هنری و صنایع دستی استان با توانمندی های هنرمندان منطقه نیز آشنا می شوند که این برنامه ضمن پاسخگویی به علاقه ‌مندی مردم سایر کشورها به صنایع دستی فاخر ایران می‌تواند فرصتی مناسب برای صادرات این تولیدات نیز باشد.

