سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال درگیری با دشمنان فرامنطقه‌ای در خلیج‌فارس، گفت: بروز درگیری به میزان حماقت غربی‌ها بستگی دارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی به نظر نمی رسد دنبال درگیری با ایران باشند، افزود: در حال حاضر تمام تمرکز نیروهای آمریکایی بر روی فشار اقتصادی و تحریم ایران است و این درحالی است که ما آمادگی رویارویی با هر وضعیتی از جمله گزینه نظامی را داریم.

وی با تأکید بر اینکه ایران توانمندی بستن تنگه هرمز را به طور کامل دارد، افزود: به کار گرفتن این راهبرد امری ثانویه است و تا زمانی که منافع حیاتی و امنیت ملی کشورمان لحاظ می‌شود امنیت برای همه وجود دارد اما زمانی که آمریکا بخواهد در امنیت خدشه‌ای وارد کند امنیت برای هیچکس نخواهد بود.

قواعد نبرد در خلیج فارس و تنگه هرمز را ایران تعریف می‌کند

فدوی همچنین با اشاره به موقعیت و جایگاه نیروی دریایی سپاه در جهان، گفت: تعریفی که از توان دریایی در نیروی دریایی سپاه وجود دارد متفاوت با روال معمول دنیاست، تعریف ما بر مبنای خدامحوری و تکلیف‌مداری است.

وی با تأکید بر اینکه قواعد نبرد در خلیج فارس و تنگه هرمز را ایران تعریف می‌کند، افزود: دنیا وابستگی‌های بدون جایگزین زیادی به منطقه دارد که این وابستگی‌ها روز به روز افزایش می یابد.

فدوی به اعتراف رابرت گیتس وزیر دفاع اسبق آمریکا درباره شکست استراتژی کاربری ناوهای بزرگ اشاره کرد و گفت: خدامحوری و تکلیف‌مداری به عنوان شاخصه‌های اساسی نیروی دریایی سپاه توانست تمام نقشه های آمریکا مبنی بر نشان دادن خود به عنوان توان برتر در منطقه را از بین ببرد.

نیروهای ویژه در آبهای بین المللی

فدوی درباره حضور نیروی دریایی سپاه در آبهای بین المللی گفت: نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه از ابتدای ماجرایی که در منطقه سومالی و خلیج عدن اتفاق افتاد به مدت 4 ماه در آن منطقه استقرار داشتند که پس از آن، ارتش جمهوری اسلامی ایران این مأموریت را دنبال می‌کند.

وی افزود: هم اکنون کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان از وجود نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه بمنظور جلوگیری از هرگونه تحرکی بهره‌مند هستند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تصریح کرد: حضور نیروی دریایی سپاه در آبهای آزاد گسترش پیدا می کند.

توانمندی موشکی ایران

وی که برای شرکت در همایش فرماندهان و مسؤولان نیروی دریایی سپاه به مشهد آمده بود، با اشاره به اذعان غربی‌ها به توانمندی موشکی کشورمان گفت: آنچه آمریکایی‌ها از توان موشکی ما می‌دانند بسیار کمتر از آن است که در اختیارشان گذاشته ایم.

وی دلیل تحریم سخت علیه کشورمان را نا امیدی دشمنان از بکارگیری گزینه های نظامی ذکر کرد و گفت: دشمنان ایران اگر می توانستند از راه نظامی اهداف خود را پیش ببرند به طور حتم تاکنون این کار را کرده بودند.

سردار فدوی تأکید کرد: جنگهای عراق، افغانستان و جنگهای 33 و 22 روزه تجربیات تلخی برای آمریکا و اسرائیل داشته است.

ارتقای توانمندی نظامی و دفاعی

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اینکه در 24 سال گذشته، 24 ساعت را هم از دست ندادیم، افزود: ارتقای توانمندی نظامی و دفاعی ایران سبب تمکین کشورهای فرامنطقه ای از دستورات ایران شده است.

وی افزود: تمکین از سوی آمریکایی‌ها در خلیج فارس صورت می‌گیرد و اگر به هشدارهای سپاه توجه نکنند عواقب بسیاری بدی برای آنها دارد.

وی تأکید کرد: تاکنون عدم تمکینی از سوی آنها مشاهده نشده است.

حضور ناوها رسانه ای می شود

سردار فدوی با اشاره به حضور ناوهای آمریکایی در منطقه آن را امری عادی توصیف کرد و افزود: این روال از گذشته نیز وجود داشته، اما آمریکا بنابر نیازهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی، گاهی اوقات آن را رسانه‌ای می‌کند.

وی با ابراز تأسف از برخی رسانه های داخلی در رسانه ای کردن ورود و خروج ناوهای آمریکایی، تصریح کرد: رسانه‌های داخلی گاهی با فراموش کردن رسالت خود اخبار آنها را پیگیری می‌کنند در حالی که خلیج‌ فارس و تنگه هرمز منطقه ماست و اخبار آن نیز باید از منشأ داخلی دنبال شود.

فدوی تأکید کرد: دهها بار ناوهای آمریکا وارد و خارج خلیج فارس می شوند ولی آنها خبری منعکس نمی کنند اما یک بار بنابر نیازشان همه رسانه‌های آمریکا خبر ورود ناو را منتشر می‌کنند.

آمریکا عامل ناامنی در خلیج فارس است

فدوی حضور آمریکا در خلیج فارس را عامل ناامنی دانست و گفت: از ابتدای جنگ ایران و عراق تا اسفند 65 کمتر از 300 فروند کشتی ایران هدف قرار گرفت اما با حضور ناوهای آمریکا در خلیج فارس به بهانه برقراری امنیت در مدت 16 ماه بیش از 300 فروند کشتی ایران با حمایت آمریکا و دیگر کشورهای غربی هدف قرار گرفت.

وی تأکید کرد: در این مدت ایران مقابله به مثل کرد و در برابر هر کشتی کشورمان، یک کشتی عراقی هدف قرار گرفت.

وی همچنین با یادآوری رویارویی های نیروی دریای سپاه با آمریکا در دوران دفاع مقدس در خلیج فارس تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس 39 عملیات مقابله به مثل انجام دادیم که آمریکاییها حتی در یک مورد هم موفق نشدند.

تابع محض ولایت فقیه هستیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین در سخنانی در همایش فرماندهان و مسؤولان نیروی دریایی سپاه که همزمان با افتتاح مرکز تداوم و آموزش این نیرو در مشهد مقدس به مدت 4 روز برگزار می شود، با اشاره به دریافت تکلیف مقام معظم رهبری مبنی بر انتقال این نیرو به بندرعباس گفت: تکلیف مداری و ولایت پذیری شاخص و معرف نیروی دریایی سپاه است.

فدوی انتقال نیروی دریایی سپاه به بندرعباس را نشانه تکلیف مداری و ولایت پذیری این نیرو دانست و تأکید کرد: خود را تابع محض ولایت مطلقه فقیه می دانیم.