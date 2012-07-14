یادواره شهدای منطقه باغزندان شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه شاهرود در جمع شورای بسیج حوزه حمزه سیدالشهدا کلاته خیج گفت: امربه معروف و نهی از منکر از ارکان دین است و حسین ابن علی(ع) جانش را در این راه فدا نمود.

سرهنگ عباس مطهری گفت: تشکیل حلقه‏های صالحین و هیئت‏های امربه معروف از برنامه‏های راهبردی بسیج است و فرماندهان پایگاه‏های هر منطقه نسبت به امربه معروف و نهی از منکر و تشکیل شورای امربه معروف در سطح روستاها و شهرهای تابعه باید اهتمام ویژه‏ای داشته باشند.

وی افزود: دشمن با هجمه‏هایی که دارد می‏خواهد بر نیروهای بسیجی و مردم ما فائق آید، لکن باید هوشیارانه عمل کرد و تلاش نمود با امربه معروف و نهی از منکر، جوانان مورد هجمه را در مقابل این تهدیدات دشمن آگاه و ایمن کنیم.

فرمانده سپاه شاهرود با تاکید بر برگزاری جلسات هدفمند و مفید صالحین در پایگاه‏ها خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در محیط روستاها مردم بی آلایش هستند و نسبت به معرفت و بصیرت دینی و انقلابی نیاز به آگاهی بیشتری دارند، باید تلاش کرد با برگزاری منظم جلسات سطح آگاهی و بصیرت اعضای بسیج و جامعه را ارتقا داد.

فراخوان دومین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان منتشر شد

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان از برگزاری دومین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان سمنان خبر داد.

محمد نوروزیان با بیان اینکه این جشنواره با هدف شناسایی، حفظ و انسجام هنرمندان فعال در عرصه بسیج و در راستای اهداف مقدس جمهوری اسلامی برگزار می‏شود، افزود: ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی، امام خمینی(ره)، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سوژه ‏های استانی با تأکید بر فرهنگ و ضرورت‏ها و مسائل بومی و استانی از موضوعات این جشنواره می‏ باشد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان با اشاره به بخش های این جشنواره خاطرنشان کرد: هنرمندان استان سمنان می‏توانند در رشته‏های خوشنویسی (نستعلیق، نسخ، شکسته، ثلث) نقاشی (کلیه تکنیکها) هنرهای سنتی (نگار گری، تذهیب، تشعیر، معرق، منبت ) گرافیک (پوستر، آرم، نشانه و جلد)، حجم (یادمان و تندیس) و کاریکاتور و کمیک استریپ (رنگی و سیاه و سفید) آ ثارخود را به دبیرخانه استانی جشنواره ارسال کنند.

نوروزیان افزود: مرحله استانی جشنواره تا 25 آذر 1391 در شهرستان سمنان و مرحله کشوری در دهه فجر 1391، برگزار خواهد شد.

جلسه هیئت امر به معروف بسیج روستای ابر شاهرود برگزار شد

فرمانده پایگاه امام جعفر صادق(ع) گفت: جلسه هیئت امر به معروف روستای ابر به منظور کنترل جشن نغمه های طبیعت روستای ابر منطقه بسطام برگزار شد.

علی غلامی اظهار داشت: همایش نغمه‏ های طبیعت برای سومین سال پیاپی در جهت معرفی جاذبه‏ های جنگل ابر شاهرود به همت سازمان میراث فرهنگی برگزار می‏ شود.

وی افزود: به همین منظور در جهت حفظ نظم و شئونات اسلامی و برگزاری برنامه‏ های جانبی فرهنگی بسیج روستا با کمک حوزه حمزه سیدالشهدا حضور تاثیرگذاری دارند.

در این جلسه که اعضای شورای پایگاه، رئیس شورای اسلامی و دهیار روستا و مسئولین برگزاری جشن نغمه‏های طبیعت حضور داشتند، در خصوص چگونگی برگزاری جشنواره و برنامه های فرهنگی و جلوگیری از هرج و مرج در این همایش و حفظ حجاب و شئونات اسلامی بحث و تبادل نظر شد.

معرفت مایه رشد و تعالی بشر است

استاد حوزه و دانشگاه، در گردهمایی بسیجیان فولاد محله در حسینیه حضرت ابو الفضل (ع) اظهار داشت: معرفت یکی از مسائل حیاتی و انسانی شناخت امام عصر (عج ) است و مایه رشد و تعالی است.

حجت الاسلام حسن صباغ گفت: وظایف اصلی و مهم منتظران را در عصر غیبت معرفت، محبت، اطاعت و فعالیت است.

وی همچنین بیان داشت: موضوع مهدویت هم نیازمند معرفت و شناخت می‏باشد و جوانان ما باید با امام زمان و مسائل پیرامون آن به نحو احسن آشنا شوند و شناخت درست امام هم از طریق معرفت واقعی به خدا است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: امام صادق (ع) در این مورد می‌فرماید "ما بر شما سه حق داریم: اینکه فصل ما معرفت پیدا کنید، پیرو ما باشید و انتظار فرج را بکشید".

برگزاری یادواره شهدای منطقه باغزندان شاهرود

استاد حوزه و دانشگاه قم در یادواره شهدای منطقه باغزندان که در گلزار شهدای باغزندان برگزار شد اظهار داشت: شهادت روح زندگی و جهاد را در انسان می‏دمد، شهید شجاعت دارد که از تمام متعلقات دنیایی‏اش می‏گذرد.

حجت الاسلام دیانی گفت: شهدا برای جهاد در راه خدا از خانواده و زندگی دل کندند، شهید شجاعت دارد چون به خدا اعتماد کرده است.

وی افزود: شهدا مقام والایی دارند تا حدی که ملائک به آن غبطه می‏خورند و برای هم‏نشین شدن با شهدا از هم سبقت می گیرند.

این یادواره به مدت سه شب و با همکاری پایگاه های مبارکه و صاحب الزمان(عج) و حوزه‏های فاطمه الزهرا و خاتم الانبیا و ستاد کنگره سرداران و هیئت رزمندگان اسلام شاهرود برگزار می‏شود.

گردهمایی پایوران سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد

سردار علی استاد حسینی در جمع پایوران سپاه ناحیه شاهرود در حسینیه ثارالله برگزار شد، اظهار داشت: پاسداران باید خدمتگذاران مردم در تمام عرصه ‏های خدمت‏ رسانی باشند تا رسالت خود را بخوبی انجام دهند.

سردار علی استاد حسینی گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا باید با قلبی پاک به استقبال این ماه برویم تا نتیجه آخر ماه مبارک، نزدیکی کامل ما به خدا باشد.

وی افزود: باید با توسل به ائمه و نگهداری از کردار خود همان شویم که خداوند می‏ خواهد و بعد از پایان ماه مبارک رمضان شاید با تقوی شویم.

وی همچنین اظهار داشت: باید امروز بسیج سازندگی نیز در کارکنان سپاه راه اندازی شود و هر ماه پاسداران در گوشه‏ای از شهر حاضر و برای خدمت به مردم حاضر باشند که این باعث صمیمیت و الفت بیشتر مردم و سپاه می‏شود و با توجه به کارکردهای دشمنان بر علیه سپاه این کارکرد بسیار مهم است و باید توجه شود.

گردهمایی مسئولین صالحین و هیئت های امربه معروف حوزه شاهرود برگزار شد

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در گردهمایی مسئولین صالحین و هیئت های امربه معروف حوزه و پایگاه بسیج شاهرود اظهار داشت: امربه معروف و نهی از منکر و نظام صالحین دو عنصر قوی در برابر جنگ نرم دشمنان است.

سردار علی استاد حسینی گفت: باید برای استقبال از ماه مبارک رمضان قلبی پاک داشته باشیم تا در پایان این ماه مبارک تقوی پیشه باشیم و بدانیم که روزه‏داری باعث ایجاد تقوی در ما می‏شود و باید تمام اعضا و جوارح ما روزه باشند تا تقوی حقیقی حاصل شود.

وی با بیان اینکه دشمنان به این نتیجه رسیده‏اند که با قدرت نظامی نمی‏توانند با ما مقابله کنند افزود: دشمن از ابتدای انقلاب به دسیسه‏چینی بر علیه انقلاب اسلامی مشغول بوده و راه تهاجم نظامی را در پیش گرفت و بعد از جنگ هشت ساله فهمید که از راه نظامی نمی‏توان خللی در این کشور ایجاد کند و بعد از آن در فتنه‏های مختلف و بخصوص فتنه 88 شکست خورد.

حضور قریب به 800 طلبه و روحانی در شهرستان شاهرود

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان به حضور قریب به 800 طلبه و روحانی در شهرستان شاهرود اشاره کرد و بیان داشت: باید این نیروی بالقوه را پای کار آورد و از وجود این پتانسیل در انجام ماموریت‏های بسیج در مقابل جنگ نرم دشمن استفاده کرد چرا که رسالت بسیج و روحانیت حفظ اسلام است.

سردار علی استاد حسینی گفت: در امر به معروف و نهی از منکر باید چهره به چهره عمل کرد و سعی کرد دلها را به دست آورد سپس ارشاد و راهنمایی کرد.

وی با اشاره به غفلت برخی از بانوان از احکام اسلامی خاطرنشان کرد: برخی بانوان و زنان جامعه ما معاند اسلام نیستند بلکه غافل هستند و به احکام اسلامی آشنایی ندارند که باید با لحن خوب و برنامه‏های ویژه آنها را آگاه کرد.

برگزاری گردهمایی بزرگ حلقه های صالحین در شاهرود

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در برگزاری گردهمایی بزرگ حلقه های صالحین شاهرود با تاکید بر اینکه تمام امکانات سپاه و بسیج در اختیار بسیجیان است گفت: برای اینکه حلقه‏های صالحین قوی داشته باشیم از امروز کانون بسیج جوانان شاهرود با تغییر کاربری به کانون جوانان بسیجی حلقه‏های صالحین تبدیل شده است و تمام امکانات این کانون در اختیار بسیجیان عضو حلقه‏های صالحین است.

سرهنگ عباس مطهری گفت: اعضای حلقه‏های صالحین با کسب معرفت و بصیرت باید مهارت و دانش خود را نیز ارتقا دهند و این کانون بهترین مکان برای این کار است و تلاش می‏کنیم در این کانون استعدادهای حلقه‏ های صالحین را در مهارت‏های مختلف کامپیوتر، نجوم، رباتیک و هنرهای مختلف دستس و تجسمی بارور نمائیم.

در این گردهمایی چهار نفر از بسیجیان به نمایندگی از مسئولین صالحین و هیئت‏ های امربه معروف پایگاه‏ ها به بیان مشکلات و موانع این طرح ها پرداخته و پیشنهادهایی پرداختند.

فرمانده سپاه استان سمنان از طرح‏های هجرت شاهرود سرکشی کرد

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان از طرح‏های بسیج سازندگی سپاه ناحیه شاهرود بازدید کرد.

در این بازدیدها که فرمانده سپاه ناحیه شاهرود و مسئول بسیج سازندگی سپاه استان و ناحیه شاهرود نیز فرمانده سپاه استان را همراهی می کردند، سردار استاد حسینی از طرح‏های مرمت و زیباسازی و تعمیر تجهیزات مدارس در شاهرود و شهر کلاته‏خیج و همچنین کلاس‏های آموزشی و فرهنگی بسیج دانشجویی در روستای خیج بازدید کرد.

سردار فرماندهی سپاه استان ضمن تقدیر از فعالیت بسیجیان با تاکید بر ساخت ایرانی آباد و زیبا افزود: بسیج خدمت‏گذار مردم و از خود مردم است و خدمت‏ رسانی در ذات بسیجیان است و این را از روی خلوص و نه برای دریافت دستمزد انجام می‏ دهند.

وی با تاکید اینکه عمرانی و آبادنی کشور وظیفه همگانی است تاکید کرد: همه باید دست در دست یکدیگر گذاشته و برای ایرانی آباد و سربلند تلاش کنیم و بدانیم که این زحمات نزد خداوند متعال از اجر و ثواب بالایی برخوردار است.



20 گروه جهادی بسیج دانشجویی فعالیت خود را شروع کردند

بیست گروه جهادی بسیج دانشجویی شاهرود در قالب اردوهای جهادی در حال خدمت رسانی به مناطق محروم شاهرود هستند.

مسئول بسیج دانشجویی سپاه ناحیه شاهرود با اعلام این خبر اظهار داشت: سه گروه جهادی بسیج دانشجویی در منطقه کالپوش و 17 گروه جهادی در منطقه پشت بسطام مشغول خدمت‏رسانی به مردم هستند.

رضا فدایی با اشاره به برگزاری برنامه‏ های مختلف توسط این گروه‏ ها گفت: عرصه فعالیت این گروه ها در این مناطق کشاورزی، پزشکی، دامپزشکی و کلاس های عقیدتی فرهنگی می باشد.

وی با اشاره به اینکه گروه های برادران به نام شهید غلامحسین بسطامی و گروه های خواهران با نام شهید ناهید کارجو نامگذاری اشده است افزود: برگزاری کلاس های آشنایی با شیطان پرستی و فرقه های نوظهور، خطاطی، نقاشی، سیاسی و ورزشی از جمله برنامه های برگزار شده توسط این گروه ها در این مناطق می باشد.

فدایی خاطر نشان کرد: این اردوهای جهادی تا 28 تیرماه ادامه می ‏یابد و با برگزاری مراسم اختتامیه در منطقه قطری شاهرود پایان می یابد.