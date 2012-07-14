تفت مقام اول سرانه فضای مطالعه در استان یزد/استفاده نامطلوب از فضای موجود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قاسمی ظهر شنبه در جلسه مسئولان کتابخانه های عمومی شهرستان تفت اظهار داشت: سرانه فضای مطالعه در تفت نسبت به سایر شهرستان‌ های استان بالاتر است اما آمار عضویت کتابخانه ‌ها حاکی از آن است که استفاده مطلوبی از این فضا نمی‌شود.

قاسمی با دعوت از نخبگان و اقشار فرهنگی شهرستان برای حضور در کتابخانه‌ ها، گفت: اداره کتابخانه‌های عمومی تفت آمادگی دارد از ایده‌ها و طرح ‌های ویژه در راستای افزایش چشمگیر عضویت و بالا بردن سرانه مطالعه در شهرستان استفاده کند.

وی افزود: کمبود نیروی انسانی از مهمترین مشکلات کتابخانه‌ های شهرستان است که با تلاش کتابداران تفتی، این مشکل تاکنون کمتر به چشم آمده است.

قاسمی بیان داشت: اولویت نخست اداره کتابخانه ‌های عمومی شهرستان تفت در سال جاری، جذاب‌ سازی فضای داخلی کتابخانه ‌ها به خصوص بخش‌های کودک کتابخانه است.

قاسمی با تشریح ملاک‌های انتخاب کتابخانه برتر فرهنگی کشور عنوان کرد: هر ماه از سوی اداره کل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های برتر فرهنگی کشور معرفی و از مسئول و کتابداران آنها تقدیر می‌شود.

وی خواستار معرفی و تبلیغ هرچه بیشتر فعالیت‌های فرهنگی نهاد شد و افزود: لازم است همه کتابخانه‌های شهرستان، شبکه کتابخوانان حرفه ‌ای و امکانات آن را به اعضا و مراجعان خود معرفی کنند.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان تفت همچنین از راه‌اندازی کانون‌های ادبی و سیرهای مطالعاتی در کتابخانه‌های شهرستان خبر داد و گفت: در قالب این کانون‌ ها، شاعران و نویسندگان گمنام و توانمند شناسایی شده و پرورش می‌ یابند.

وی افزود: برگزاری مراسم شب شعر و جلسات نقد کتاب از مهمترین کارکردهای کانون‌های ادبی است.

قاسمی تصریح کرد: کتابخانه‌ها می توانند در ایام تابستان و برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان برنامه‌های متنوعی نظیر کلاس‌های قصه خوانی و نقاشی برگزار کنند.