طرح جامع گردشگری در اصفهان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مولایی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: اصفهان دارای 20 هزار اثر تاریخی است و علاوه بر آن این استان جاذبه‌های طبیعی فراوانی را در خود جای داده است که باید به این جاذبه‌های طبیعی نیز توجه شود.

وی ادامه داد: یکی از این جاذبه‌های طبیعی که باید از آن یاد کرد حاشیه رودخانه زاینده رود است که در این راستا یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های میراث طبیعی کشور با عنوان طرح گردشگری رودخانه زاینده رود تهیه و تدوین شده است.

مولایی زمان برگزاری این همایش را روز سه شنبه 27 تیرماه امسال عنوان کرد و ادامه داد: هدف از برگزاری این همایش تحقق شعار امسال و تعیین راهبردها، سیاست‌های کلان توسعه و سرمایه‌گذاری، پرو‍ژه‌های مهم و تأثیر گذار در بخش صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان دانست.

وی مخاطبان این همایش را از سراسر کشور در حوزه سرمایه گذاری و با تاکید بر ذی‌نفعان حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و سازمان‌های ذیربط به ویژه دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان عنوان کرد.