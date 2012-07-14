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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

سه میلیون سهام در بورس قزوین معامله شد

سه میلیون سهام در بورس قزوین معامله شد

قزوین- خبرگزاری مهر: سرپرست بورس استان قزوین گفت: امروز بیش از سه میلیون سهم به ارزش 10 میلیارد ریال در بورس استان معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مراقی در این باره اظهارداشت: 34 درصد ارزش کل معاملات امروز شنبه به خرید و 66 درصد آن به فروش سهام اختصاص داشت.
 
وی بیان کرد:‌ شرکتهای بیمه ملت، گسترش نفت و گاز پارسیان و همکاران سیستم ترتیب بیشترین تعداد سهام و ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.
 
مراقی تصریح کرد: شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز شنبه با 43 واحد افزایش نسبت به آخرین روز معاملات به عدد 25 هزار و 431 واحد رسید.
 
بورس استان قزوین از سال 84 فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون دارای 16 کارگزاری فعال است.
کد مطلب 1649856

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