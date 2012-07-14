سه میلیون سهام در بورس قزوین معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مراقی در این باره اظهارداشت: 34 درصد ارزش کل معاملات امروز شنبه به خرید و 66 درصد آن به فروش سهام اختصاص داشت.

وی بیان کرد:‌ شرکتهای بیمه ملت، گسترش نفت و گاز پارسیان و همکاران سیستم ترتیب بیشترین تعداد سهام و ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند.

مراقی تصریح کرد: شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز شنبه با 43 واحد افزایش نسبت به آخرین روز معاملات به عدد 25 هزار و 431 واحد رسید.

بورس استان قزوین از سال 84 فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون دارای 16 کارگزاری فعال است.