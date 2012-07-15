به گزارش خبرگزاری مهر، با دعوت از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) کشورهای اسلامی، تاکنون پنج کشور برای حضور در این نمایشگاه و ارائه آثار در آن اعلام آمادگی کرده‌اند که تونس، تانزانیا، زنگبار، ترکیه و پاکستان از جمله این کشورها هستند.

آثار ارائه شده در نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌های خطی نفیس در محل ساختمان کتابخانه ملی و همچنین غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به نمایش درمی‌آید.

بر اساس برنامه اعلام شده، نسخه خطی این آثار در کتابخانه ملی و همزمان نسخه دیجیتال یا رقمی آنها در غرفه این سازمان در نمایشگاه مذکور که در مصلی امام خمینی (ره) برپا است، برای بازدید علاقه مندان به نمایش درخواهد آمد.

پیش از این نیز سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ماه مبارک رمضان، نمایشگاه نسخ خطی قرآن کریم را در سطح ملی و نسخ خطی موجود در کتابخانه ملی برگزار کرده است.

نخستین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌های خطی نفیس از 31 تیر تا 28 مردادماه برابر با اول رمضان تا 29 رمضان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود.