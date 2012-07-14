مجمع آبزی پروران در شهرستان کلات راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کلات از راه اندازی مجمع تولیدکنندگان آبزیان در این شهرستان خبر داد و افزود: این شهرستان قابلیت تبدیل شدن به قطب تولید ماهی ارگانیک را داراست.

محمدرضا قره خانی در حاشیه نشست مشترک با مسئولان بخش شیلات اداره جهاد کشاورزی کلات اظهار داشت: از راه اندازی مجمع تولیدکنندگان آبزیان از محورهای مورد تاکید اعضای جلسه بود که تا هفته آینده محقق خواهد شد.

رئیس کارگروه توسعه بخش کشاورزی کلات رویکرد این مجمع را پرورش آبزیان به شکل کاملا ارگانیک عنوان کرد و ادامه داد: هرچند تولید این قبیل محصولات با هزینه ای بیشتر از تولید غیر ارگانیک همراه است؛ اما بایستی مردم را به این آگاهی رساند که خرید این محصولات با کاهش هزینه های درمانی ارتباطی تنگاتنگ دارد.

وی در مورد تمهیدات اندیشیده شده برای فروش ماهی های ارگانیک تولیدی در شهرستان گفت: رایزنی های لازم با شهرداری مشهد برای راه اندازی بازار عرضه مستقیم ماهی کلات در این شهر در دستور کار است.

نشست هم اندیشی تولید محصولات ارگانیک در فریمان برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی تولید محصولات ارگانیک به میزبانی شهرستان فریمان برگزار شد.

فرماندار فریمان پشتیبانی از کشاورزی را زیربنای توسعه و عمران روستاها و عامل تقویت استقلال کشورها برشمرد و گفت: اجرای صحیح این طرح، کشاورزی را متحول خواهد کرد.

مجتبی بزم آرا ضمن تاکید بر لزوم کاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی از سوی کشاورزان، افزود: تولیدکمپوست از ضایعات بخش کشاورزی، توسعه جوامع روستایی و اشتغال آسان و ارزان با درآمد مناسب را در پی دارد و علاوه بر آن بهینه سازی خاک و حفظ محیط زیست از دیگر مزیت های این طرح خواهد بود.

گفتنی است این همایش با حضور مسئولان استانی، مهمانان داخلی و نیز مدعوینی از کشورهای آلمان، یوگسلاوی، افغانستان، پاکستان و لبنان برگزار شد.