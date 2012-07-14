  1. سیاست
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

کواکبیان:

اصلاح طلبان تا پایان مهرماه درباره طرح مناسک اعلام نظر کنند

اصلاح طلبان تا پایان مهرماه درباره طرح مناسک اعلام نظر کنند

دبیر کل حزب مردم سالاری با اشاره به ارائه طرح مناسک از سوی تشکل سیاسی متوعش گفت: تا حداکثر پایان مهرماه برای پاسخگویی احزاب و شخصیت‌ها برای طرح مناسک منطقی به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری در یازدهمین اردوی تابستانی این حزب در استان کردستان گفت: حزب مردم‌سالاری  از دو سه ماه قبل   برنامه  مربوط به  انتخابات  ریاست جمهوری دوره یازدهم  را آماده کرد و تحت عنوان طرح مناسک  به  بسیاری  از بزرگان  جریان اصلاحات ارائه  داد.

این فعال سیاسی اضافه کرد: خوشبختانه اکثریت  اصلا‌ح‌طلبان  بسیاری از استان‌هایی  که بنده  با آنان  دیدار داشتم از حامیان این طرح هستند، هر چند که برخی از آنان هنوز هم با توجه به حوادث  گذشته به نوعی دلخور  و دلسرد و سرخورده  هستند.

دبیر کل حزب مردم سالاری با بیان اینکه البته  رسالت طرح مناسک  زمانی  خواهد بود که اصلاح‌طلبان  کاندیدای اجماعی  نداشته  باشند، اظهار داشت: در آن زمان است که باید به صورت دموکراتیک همه کاندیداها در یک مجمع ملی خودشان را عرضه کرده وهر کس  که بالاترین  رای  را داشت، باید به عنوان نامزدنهایی از سوی سایران  مورد حمایت  قرار گیرد.

کواکبیان ادامه داد: البته ما نمی‌توانیم استراتژی صبرو انتظار را تا دقایق 90 داشته باشیم و بسیاری از رقبا از هم اکنون  حتی  با استفاده از برخی امکانات در استان‌ها ستادهای خودشان را هم مشخص کرده‌اند.

وی گفت: تا حداکثر پایان مهرماه برای پاسخگویی احزاب و شخصیت‌ها برای طرح مناسک منطقی به نظر می‌رسد. 

کد مطلب 1649863

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها