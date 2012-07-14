اصلاح طلبان تا پایان مهرماه درباره طرح مناسک اعلام نظر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری در یازدهمین اردوی تابستانی این حزب در استان کردستان گفت: حزب مردم‌سالاری از دو سه ماه قبل برنامه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم را آماده کرد و تحت عنوان طرح مناسک به بسیاری از بزرگان جریان اصلاحات ارائه داد.

این فعال سیاسی اضافه کرد: خوشبختانه اکثریت اصلا‌ح‌طلبان بسیاری از استان‌هایی که بنده با آنان دیدار داشتم از حامیان این طرح هستند، هر چند که برخی از آنان هنوز هم با توجه به حوادث گذشته به نوعی دلخور و دلسرد و سرخورده هستند.

دبیر کل حزب مردم سالاری با بیان اینکه البته رسالت طرح مناسک زمانی خواهد بود که اصلاح‌طلبان کاندیدای اجماعی نداشته باشند، اظهار داشت: در آن زمان است که باید به صورت دموکراتیک همه کاندیداها در یک مجمع ملی خودشان را عرضه کرده وهر کس که بالاترین رای را داشت، باید به عنوان نامزدنهایی از سوی سایران مورد حمایت قرار گیرد.

کواکبیان ادامه داد: البته ما نمی‌توانیم استراتژی صبرو انتظار را تا دقایق 90 داشته باشیم و بسیاری از رقبا از هم اکنون حتی با استفاده از برخی امکانات در استان‌ها ستادهای خودشان را هم مشخص کرده‌اند.

وی گفت: تا حداکثر پایان مهرماه برای پاسخگویی احزاب و شخصیت‌ها برای طرح مناسک منطقی به نظر می‌رسد.