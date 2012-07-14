به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در مراسم سالگرد یاسر انصاری، یکی از فعالان عرصه محیط زیست کشور با اشاره به سقوط 36 پله ‌ای ایران در شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی در سال جاری میلادی و قرار گرفتن در رتبه 114 دنیا اظهار داشت: مجموعه حاکمیت به ویژه دولت باید نگاه مهربانانه ‌تری به طبیعت و محیط زیست کشور داشته باشند و مردم هم باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت و تکلیف کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نهادهای غیر دولتی به جامعه تنوع و تکثر و ثبات می بخشند و اصلاح و تصحیح به همراه می آورند و میان دولت و ملت پل های ارتباطی منطقی برقرار می کنند، افزود: باید این حس بد بینی نسبت به سازمان های مردم نهاد از ذهن برخی مسئولان و تصمیم گیران پاک شود.

تابش ادامه داد: باید به مردم و اقشار مختلف و گروه های تخصصی میدان فعالیت گسترده و تاثیرگذار در عرصه های مختلف در چارچوب موازین قانونی داده شود و مورد حمایت قانونی قرار گیرند و امنیت همه جانبه آنها تامین و تضمین شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید به مردم میدان داد تا در قالب سازمان های مردم نهاد فعالیت های تخصصی و صنفی و حمایتی خویش را سامان دهند و این عین خیر و برکت برای نظام و کشور است.

وی با بیان اینکه جامعه ‌ای که تنها یک سلیقه در آن حاکم باشد،‌ جامعه مرده‌ای است، تصریح کرد: جامعه تک صدایی محکوم به زوال و شکست است، تکثر، تنوع و وجود سلایق مختلف حتی اختلاف چارچوب دار در عرصه حیات سیاسی یک نعمت است.

یاسر انصاری از فعالان برجسته زیست محیطی کشور است که قدرت اراده انسان و نقش تاثیرگذار تشکل های مردمی در جلوگیری از تخریب محیط زیست را که منجر به تعطیلی برخی پروژه های مخرب زیست محیطی در جنگل گلستان، پارک ملی کویر، جنگل ابر شاهرود، پناهگاه حیات وحش میانکاله و تالاب بین المللی انزلی شد را به نمایش گذاشت.