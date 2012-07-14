به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیرانوند دراین باره اظهارداشت: برای نظارت بر کیفیت و کمیت و نرخ اغذیه، ارائه سرویس مطلوب به مسافران، رعایت بهداشت با اجرای طزح نظارت بر تاسیسات گردشگری با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به بازدیدهای نظارتی در تعطیلات سال گذشته افزود: طی بازدیدهای به عمل آمده در 15 روز اول تابستان امسال از مجموع 103 واحد تاسیسات گردشگری شامل تعداد 45 واحد پذیرایی بین راهی، 12 هتل و مهمانپذیر،11 سفره خانه سنتی و 35 دفتر خدمات مسافرتی مورد بازدید قرار گرفته که منجر به صدور پنج اخطار کتبی و 10 تذکر و یک مورد تعطیلی مهمانپذیر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد:‌ معاونت نظارت بر تاسیسات گردشگری، گشت‏های نظارتی خود را برای کنترل خدمات تاسیسات گردشگری استان در تابستان سال 91 تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داد و بازدیدها توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بهداشت، سازمان بازرگانی، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی و سازمان حمل و نقل پایانه‌ها صورت می گیرد که ضمن نظارت، راهنمایی‌های لازم به مدیران و کارکنان واحدها ارائه و با متخلفانی که از قوانین و مقررات سرپیچی می‌کنند برخورد می‌شود.

وی بیان کرد: هموطنان عزیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن 3685024 و سامانه پیام کوتاه 300002585 به صورت شبانه روزی تماس بگیرند.