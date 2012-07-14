نزاع یکی از قوی ترین مردان ایران در بانک ملی کرج و وحشت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای این ضرب و شتم که به اقساط معوق برادر این ورزشکار بازمی گردد، به گونه ای بود که باعث شد مردم به عنوان شاهدان این ماجرا حمایت خود را از رئیس شعبه اعلام کرده و از کلانتری محل خواستند به این گونه ماجراها که گویا از سوی این ورزشکار مسبوق به سابقه نیز بوده است، خاتمه دهند.

علاوه بر خانواده یکی از اعضای شورای شهر کرج نیز که به صورت اتفاقی برای انجام امور بانکی خود ناظر این رویداد ناخوشایند بودند، مردم منطقه نیز اعلام کرده اند با شهادت خود در دادگاه به اینگونه حوادث ناخوشایند که در شان جامعه ورزشی استان و کشور نیست، خاتمه می دهند.

به گفته شاهدان عینی، وقتی رئیس شعبه بانک مذکور از این مرد قوی می خواهد با پائین آوردن صدای خود نظم موجود در بانک را بهم نریخته و موجب ترس و وحشت مردم نشود، از سوی وی مورد هجوم قرار گرفته و با بلند کردن صندلی موجب می شود مردم از ترس شعبه را ترک کنند.

