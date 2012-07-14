به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خاکزاد با بیان اینکه گلف ورزشی بسیار مفرح، اخلاقی و دارای فرهنگ است، افزود: ورزش گلف متعلق به تمام سنین است و بانوان با پوشش مناسب اسلامی بدون هیچ ممانعتی می توانند به این بازی بپردازند.

وی در ادامه از اختصاص 11 هکتار زمین برای ورزش گلف در فلکده رشت خبرداد و اظهارداشت: زمین گلف جنب ورزشگاه سردار جنگل رشت بزودی احداث می ‌شود.

این مسئول گلف را ورزشی دوستدار طبیعت و همخوان با فرهنگ عمومی دانست و گفت: بحث محیط زیست در ورزش یکی از مهمترین دغدغه ‌هاست و از آنجا که ورزش گلف برای حفظ محیط زیست و توسعه آن مشکلی برای طبیعت به وجود نمی ‌آورد می توان آن را ورزش دوستدار طبیعت عنوان کرد.

وی با بیان لزوم توسعه ورزش گلف در استانهای سرسبز شمالی تصریح کرد: اقلیم مناسب و مطلوب گیلان بهترین امکانات را در بخش توسعه این ورزش در اختیار علاقه ‌‌مندان می ‌گذارد از سویی توسعه این ورزش می ‌تواند در کنار توسعه صنعت توریسم به پیشرفت استان کمک کند.

خاکزاد همچنین یکی از مهمترین جامهای ورزشی در سطح کشور را جام ورزش گلف ذکرکرد و افزود: گلف تاکنون در استان مورد بی ‌توجهی قرار گرفته بود در حالیکه پردرآمدترین ورزشکاران جهان گلف ‌باز هستند.

وی با اشاره به تشکیل هیئتهای گلف شهرستانی در رودسر و فومن، ساخت زمین های مینی گلف در سطح شهر رشت را یکی از مهمترین اهداف هیئت گلف استان عنوان کرد و اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان برنامه های ورزشی مناسبی برای توسعه این ورزش در سطح شهر برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت گلف گیلان با اعلام اینکه رشته مینی‌گلف دارای مسابقات جهانی و فدراسیون است، گفت: رشته مینی ‌گلف در استان نیز دارای ظرفیت های بسیار خوبی است و اخیرا رایزنی ‌هایی که با شهرداری رشت داشتیم مقرر شد که یکی از پارکهای این شهر برای ایجاد مکان مناسب بازی مینی ‌گلف در نظر گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به هزینه های بالای این ورزش در کشورهای خارجی یادآورشد: افراد برای عضویت در کلوپ های گلف باید مبالغ هنگفتی را برای حق عضویت پرداخت کنند و یا اینکه مدت زمان بسیار طولانی در صف انتظار عضویت قرار گیرند اما در گیلان امکانات این ورزش با شرایط فوق العاده ای با شرایط بسیار عالی و کم هزینه در اختیار علاقه مندان قرار می‌ گیرد.