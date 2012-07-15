نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی علمی کاربردی امروز اعلام می شود

جلال طباطبایی - معاون سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز و همچنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز آزمون کارشناسی ناپیوسته دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بعدازظهر امروز اعلام خواهد شد.

وی افزود: در این آزمون اسامی 65 هزار و 797 نفر به عنوان قبولی در رشته های متمرکز و 288 نفر به عنوان معرفی شده در پذیرش رشته های نیمه متمرکز اعلام می شود.

طباطبایی اظهار داشت: پذیرفته شدگان رشته های متمرکز لازم است در یکی از روزهای 27 تا 30 شهریورماه با در دست داشتن مدارک قبولی جهت ثبت نام در مراکز آموزشی پذیرفته شده مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: معرفی شدگان در رشته های نیمه متمرکز با توجه به نیاز به مصاحبه و آزمون علمی در این رشته ها، لازم است در یکی از روزهای 2 تا 4 مرداد با دردست داشتن مدارک لازم به محل قبولی جهت انجام فرآیند مصاحبه یا آزمون عملی مراجعه کنند و عدم مراجعه به منزله انصراف تلقی شده و فرد از فرآیند آزمون کنار گذاشته می شود.

آزمون دوره‌های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 91 صبح روز جمعه 29 اردیبهشت در 31 شهرستان مختلف کشور برگزار شد.