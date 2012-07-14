سعید بهشتیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر مبنی بر حادثهای که در برخی از رسانهها برای بیمارستان شهید بهشتی منتشر شده گفت: کارگران در بخش پشت بام این بیمارستان مشغول ایزوگام سقف این بیمارستان بودند که بخشی از سقف در قسمت استیشن پرستاری ریزش کرد.
وی ادامه داد: در این حادثه بخشی از سقف کاذب نیز در بخش پرستاری ریزش میکند که خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندید.
به گزارش مهر بر اساس اطلاعات بدست آمده این حادثه خسارتی به دنبال نداشته و تنها به سبب جلوگیری از برخی حوادث احتمالی از تردد در این بخش جلوگیری میشود.
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