اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات و اطلاع رسانی عمومی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استان گفت: حادثه بیمارستان شهید بهشتی هیچ خسارت جانی نداشته است.