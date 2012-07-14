به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن‌پور بعدازظهر شنبه در نشست رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان بوشهر اظهار داشت: از تعداد 660 روستای استان 80 روستا بدون سکنه هستند و در 298 روستای دیگر بی سوادی به صفر رسیده و جشن بی سوادی برگزار شده است.

وی از تلاش برای رسیدن به این هدف در دیگر روستاهای استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تلاش می‌شود به یاری خداوند جشن پایان بی‌سوادی 282 روستای باقیمانده استان را در سال جاری را برگزار کنیم.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به آمار بی‌سوادان اضافه کرد: از تعداد هشت هزار و 604 نفر محروم از سواد شناسایی شده، تعداد پنج هزار و381 نفر هم اکنون تحت پوشش دوره سواد آموزی قرار گرفته‌اند.

وی از مشارکت مدارس در امر سواد آموزی خبر داد و تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا با فعال شدن مدارس در این رساتا به اهداف خود دست یابیم و شاهد ریشه‌کن شدن بی‌سوادی باشیم.

حسن‌پور به تشریح طرح مشارکت مدارس در امر سواد آموزی پرداخت و افزود: در این طرح مدارس و مجتمع‌های آموزشی و پرورشی تا 100 دانش‌آموز یک نفر، و مجتمع‌های اموزشی بین 101 تا 200 دانش‌آموز سه نفر و از 200 به بالا مساعدت خواهند کرد تا افراد محروم از سواد را آموزش دهند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر به اختصاص مبلغ 80 میلیون تومان اعتبار ویژه سواد آموزان اشاره کرد و گفت: اگر این طرح با موفقیت انجام شود 100 درصد افراد بی‌سواد را تحت پوشش این طرح قرار می‌دهیم.