میزبانان مبلغان بیارجمند تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند عصر روز یکشنبه در مراسم تجلیل از 23 میزبان مبلغ در این بخش گفت: میزبانان مبلغ همانند مبلغان سهم زیادی در امر تبلیغ دین دارند.

حجت الاسلام اسماعیل عباس نژاد افزود: هدایت انسان ها و تسهیل در امور دینی آنها خدمتی عظیم و هم ردیف تلاش انبیاء و اوصیاء است.

وی تصریح کرد: ترویج و نشر اسلام ناب محمدی(ص) فضیلت و نیاز جامعه امروزی است.

عباس نژاد اظهار داشت: میزبانان مبلغ در روستاهای دور افتاده مرزبانان اعتقادی شیعه هستند و خداوند تضمین روزی آنها را بصورت لایحتسب تامین خواهد کرد.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند افزود: مبلغان منشاء خیرات و برکات فراوانی هستند ولی گاهی ممکن است مشکلاتی هم در زمینه های تبلیغی بوجود بیاید که میزبانان می توانند با اطلاع به موقع در رفع این نقایص کمک کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تکریم از مبلغان که محور اصلی و پایگاهای تبلیغ دین در روستاها هستند باعث خشنودی امام زمان(هج) و ولی فقیه می شود.