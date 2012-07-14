12 هزار کودک عضو کتابخانه های عمومی لرستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کشوری در این رابطه اظهار داشت: تعداد اعضای بخش کودکان کتابخانه های عمومی لرستان در خرداد ماه 91، نزدیک به 12هزار و700 نفر بوده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته 23.6 درصد رشد را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 34 باب کتابخانه عمومی در استان ارائه خدمات می دهند.

کارشناس برنامه ریزی اداره کل کتابخانه های عمومی استان لرستان افزود: در 13 کتابخانه سالن جداگانه برای کودکان راه اندازی شده است و در 8 کتابخانه نیز این بخش در کنار مجموعه فعالیت می کنند.

کشوری با بیان اینکه به طور کلی در مدت یکسال گذشته مجموع منابع موجود در بخش کودکان 122هزار بار امانت داده شده است، افزود: از نظر تعداد نسخه موجود در این بخش نیز رشد قابل توجهی داشته ایم، به طوریکه از تعداد 3 هزار و960 نسخه در خرداد سال گذشته به 27هزار و947 نسخه در خرداد ماه سال جاری افزایش یافته است.

کارشناس برنامه ریزی کتابخانه های عمومی استان لرستان یادآور شد: همچنین در برخی از کتابخانه های عمومی استان، از جمله شهرستان کوهدشت، برنامه هایی مانند قصه گویی و شاهنامه خوانی برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود.